عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق.. رئيس الوزراء يطالب بملاحقة المضاربين والمتلاعبين بسوق العملة

رئيس الحكومة العراقية
رئيس الحكومة العراقية

 أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ضرورة مواصلة الإجراءات الحكومية الرامية إلى تحقيق الاستقرار في سوق العملة، وملاحقة المضاربين والمتلاعبين الذين يحاولون زعزعة السوق، حيث تواصل أجهزتنا الأمنية رصدهم ومحاسبتهم قانونياً.

جاء ذلك في الاجتماع الرابع لاتحاد الغرف التجارية ورابطة المصارف العراقية. 

وشهد الاجتماع استعراض مشروع نظام التصريحة الإلكترونية والترابط الشبكي بشكل تفصيلي، ومناقشة ما تم تنفيذه من توجيهات خلال الاجتماع الذي ترأسه  رئيس مجلس الوزراء قبل أكثر من عشرة أيام، مع الفريق المكلف بالتنفيذ. 

وثمن الاجتماع المشروع الذي سيؤمّن عمل المنافذ الحدودية ويبسّط الإجراءات التي ستتم إلكترونياً، ويمنع التلاعب والتزوير، ويحدّ من غسيل الأموال والتهرّب الجمركي.

كما اقترح الاجتماع تخفيض التعريفة الجمركية لعدد من المواد الأولية للأدوية والمستلزمات الطبية ومواد التعبئة والتغليف الثانوي للأدوية، والمستلزمات الطبية وخطوط الإنتاج والأجهزة المختبرية والطبية، مع رفع التعريفة الجمركية على الأدوية المستوردة التي يوجد لها شبيه بما يُنتج محلياً.

وناقش الاجتماع موضوع عقود التشغيل المشترك بين شركات القطاع الخاص والشركة العامة للموانئ العراقية، وأهم الخطوات التي نُفذت بهذا الصدد، والتي تضمنت زيارات ميدانية للشركة، والقيام بعملية تدقيق الرسوم والأجور التي يتم تقاضيها.

العراق ينظم تجارته الخارجية من الصين باليوان

قرار عاجل من العراق بشأن إنقاذ عملة الدينار من الانهيار

العراق رئيس مجلس الوزراء اتحاد الغرف التجارية المستلزمات الطبية سوق العمل رئيس الوزراء العراقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح يخطر كلوب برغبته في مغادرة ليفربول.. ويحدد وجهته الجديدة

الحكومة تحركت للحل.. الكشف عن المتهم الوحيد في رفع أسعار الدواجن والأعلاف

أحمد الطيب يفاجئ الجميع بتصريحات قاسية عن أحمد شوبير.. هل نشهد أزمة جديدة؟

استبعاد 4 لاعبين.. ضربة موجعة لـ الزمالك قبل مواجهة الترجي التونسي

وقفنا طوابير على فرختين برازيلي .. دكتور يثير الجدل بـ بطاقة تموين قديمة

صدمة في الأهلي بسبب غياب نجم الفريق عن مواجهة صن داونز

وفاة الفنان عاطف سعيد

مفاجأة.. الزمالك وبيراميدز يفاوضان نجم الأهلي| تفاصيل

موضوعات متعلقة

رئيس وزراء العراق : داعش عصابات منهزمة مذعورة تلاحقها أجهزتنا الأمنية

لإنهاء النزاع الحدودي البحري.. العراق والكويت يعقدان محادثات مشتركة غداً

ترشيحاتنا

دواجن مجمدة بـ 65 جنيها للكيلو.. إجراءات الحكومة لضبط الأسعار قبل رمضان..فيديو

برشلونة يتقدم على مانشستر يونايتد بهدف في الدوري الأوروبي

الأفضل تحت سعر 200 ألف جنيه.. 5 سيارات مستعملة في مصر

بعد وفاة عاطف السعيد .. أبرز المحطات في حياته

بيان عاجل من أمريكا بشأن خطة السلام الصينية لإنهاء حرب أوكرانيا

أدوية شائعة تسبب الخرف في هذه الحالة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أدوية شائعة تسبب الخرف في هذه الحالة

شاهد ..حضور عبد الغفور البرعي وفاطمة كشري خطوبة عمرو راضي

مش لابسة فستان| عباءة هدير النحاس ورقصها الشعبي تثير ضجة في خطوبتها

قدّرنا كتير.. خطوبة شعبي لـ عمرو راضي تثير جدل السوشيال | شاهد

فيديو

10 جنيه.. سعر زجاجة زيت برعاية رجل أعمال أردني تثير ضجة/ فيديو جراف

مواصفات أول سيارة كهربائية مصرية.. تتشحن بـ 10 جنيهات بس

سمعوا صوتا مرعبًا قبل زلزال تركيا بـ 3 أشهر.. ماذا حدث لسكان إحدى القرى قبل الكارثة ؟ "فيديوجراف"

مات من الحسرة .. ماذا حدث لـ عاطف سعيد في أيامه الأخيرة ؟ "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

هند عصام

الأميرة والقزم

د. صفوت عمارة

شعبان شهر يغفل عنه الناس

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

اﻟﻤﺰﻳﺪ