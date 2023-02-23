العراق.. رئيس الوزراء يطالب بملاحقة المضاربين والمتلاعبين بسوق العملة

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ضرورة مواصلة الإجراءات الحكومية الرامية إلى تحقيق الاستقرار في سوق العملة، وملاحقة المضاربين والمتلاعبين الذين يحاولون زعزعة السوق، حيث تواصل أجهزتنا الأمنية رصدهم ومحاسبتهم قانونياً.

جاء ذلك في الاجتماع الرابع لاتحاد الغرف التجارية ورابطة المصارف العراقية.

وشهد الاجتماع استعراض مشروع نظام التصريحة الإلكترونية والترابط الشبكي بشكل تفصيلي، ومناقشة ما تم تنفيذه من توجيهات خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء قبل أكثر من عشرة أيام، مع الفريق المكلف بالتنفيذ.

وثمن الاجتماع المشروع الذي سيؤمّن عمل المنافذ الحدودية ويبسّط الإجراءات التي ستتم إلكترونياً، ويمنع التلاعب والتزوير، ويحدّ من غسيل الأموال والتهرّب الجمركي.

كما اقترح الاجتماع تخفيض التعريفة الجمركية لعدد من المواد الأولية للأدوية والمستلزمات الطبية ومواد التعبئة والتغليف الثانوي للأدوية، والمستلزمات الطبية وخطوط الإنتاج والأجهزة المختبرية والطبية، مع رفع التعريفة الجمركية على الأدوية المستوردة التي يوجد لها شبيه بما يُنتج محلياً.

وناقش الاجتماع موضوع عقود التشغيل المشترك بين شركات القطاع الخاص والشركة العامة للموانئ العراقية، وأهم الخطوات التي نُفذت بهذا الصدد، والتي تضمنت زيارات ميدانية للشركة، والقيام بعملية تدقيق الرسوم والأجور التي يتم تقاضيها.