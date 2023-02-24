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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الاسرع في عمان .. فيراري SF90 STRADALE الخارقة 2023 |صور

فيراري SF90 STRADALE
فيراري SF90 STRADALE موديل 2023

استطاعت سيارات فيراري الايطالية أن تقدم اداء مبهر لمحبي التسارع والانطلاق، نسبة لامتلاكها محركات قوية واداء فني مطور، بالاضافة إلى عنصر التصميم والذي يأتي بمفهوم رياضي، حيث يمنح السيارة افضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء ايضا.

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فيراري SF90 STRADALE موديل 2023

ومن السيارات القوية التي تقدم من فيراري داخل السوق العماني، هي النسخة SF90 STRADALE موديل 2023 الخارقة، والتي تتسارع من نقطة السكون 0 وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 2.5 ثانية، بينما تصلا سرعتها القصوى إلى 340 كيلومتر/ساعة.

فيراري SF90 STRADALE موديل 2023

وتعتمد السيارة فيراري SF90 STRADALE 2023 الخارقة على محرك ثماني الاسطوانات، 8 سلندر، سعة 4000 سي سي، في امكانه ضخ قوة قدرها 986 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 800 نيوتن/متر، بينما تتسارع السيارة عبر علبة تروس أوتوماتيكية تعمل بتقنية الدفع الكلي للعجلات.

 

تجهيزات السيارة فيراري SF90 STRADALE 2023 

 

تضم السيارة فيراري SF90 STRADALE موديل 2023 العديد من التجهيزات وتشمل، مكيف هواء أوتوماتيكي، خاصية دخول السيارة بدون مفتاح "بصمة"، بالاضافة إلى تقنية البدء عن بعد، وتشغيل المحرك بدون مفتاح، ومثبت سرعة، مع مكابح عالية الاداء، إلى جانب نظام الوسائد الهوائية.

فيراري SF90 STRADALE موديل 2023

وتحتوي السيارة فيراري SF90 STRADALE موديل 2023 على كاميرا محيطة، وكامير خلفية، مع مقاعد من الجلد الفاخر بمظهر رياضي طراز الكانتارا، وقفل مركزي، ولوحة عرض المعلومات، ومقود حركة كهربائي، بالاضافة إلى مرايات كهربائية جانبية، ومصابيح LED.

فيراري SF90 STRADALE موديل 2023

وتعتمد السيارة من الخارج على جنوط رياضية، ومقدمة مدببة تتسم بالشراسة، مع نسبة طول كلي بلغت 4.710 متر، و 1.972 متر للعرض، بالاضافة إلى وجود مكيف هواء أوتوماتيكي داخلي، ومشغل وسائط متعددة، وبلوتوث، مع نظام صوتي مميز.

 

فيراري SF90 STRADALE موديل 2023

سعر السيارة فيراري SF90 STRADALE موديل 2023 في عمان 

 

يصل سعر السيارة الخارقة فيراري SF90 STRADALE 2023 إلى 190 الف ريال.

فيراري SF90 Stradale موديل 2023 عمان سعر السيارة فيراري SF90 STRADALE

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