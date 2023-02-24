عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بحث يكشف عن استخدام الشرطة الكندية للقوة المميتة بمعدلات قياسية في 2022

صدى البلد

 كشف بحث جديد عن ارتفاع حاد في استخدام "القوة المميتة" من قبل الشرطة الكندية خلال العام الماضي، حيث كان عام 2022، هو الأكثر دموية على الإطلاق، وفقًا للبحث.
وتأتي النتائج من قاعدة بيانات -هي الأولى من نوعها- تجمع استخدام الشرطة الكندية للقوة المميتة في جميع أنحاء كندا منذ عام 2000، البحث هو محاولة لسد فجوة البيانات الوطنية حول عمليات القتل التي يتورط فيها الضباط، والتي لم يتم تجميعها من قبل أي وكالة حكومية، على الرغم من الدعوات المتزايدة للحصول على إحصاءات لتتبع الفوارق العرقية.
وتم إنتاج قاعدة البيانات على الإنترنت، تحت اسم "تتبع الظلم" من قبل فريق من الأكاديميين بالاعتماد على المعلومات الواردة من التقارير الحكومية والتقارير الإعلامية.
من جانبه، قال عالم الجريمة في جامعة كارلتون الكندية ألكسندر ماكليلاند، إن النتائج الأولية تظهر وجود فوارق عرقية "مستمرة" - حيث أطلقت الشرطة النار على السود والسكان الأصليين بمعدلات ثلاثة أضعاف عدد سكانهم مجتمعين - بالإضافة إلى ارتفاع "حاد" في الوفيات في الآونة الأخيرة.
وأضاف ماكليلاند: "هناك قوة في الأرقام.. لا يمكننا اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن ضبط الأمن والميزانيات وزيادة التدقيق دون الحصول على هذه المعلومات الأساسية حقًا".
وأحصى الباحثون حالات استخدام الشرطة المتعمد للقوة، بما في ذلك إطلاق النار للقتل، والوفيات الناجمة عن أسلحة أخرى مثل مسدسات الصعق الكهربائي، والاستخدام المميت للقوة البدنية، لا تتضمن قاعدة البيانات حاليًا أنواعًا أخرى من الوفيات التي تورطت فيها الشرطة، مثل تلك التي تحدث بعد مطاردة سيارة أو انتحار في حضور الشرطة أو أي حادث قتل لضابط خارج الخدمة.

القوة المميتة الشرطة الكندية كندا الانترنت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تحذر من خطر جديد يواجه الدولة|وتقدم حوافز مالية للتحكم في الإنجاب

بيان عاجل من البحوث الفلكية بشأن زلزال مصر

القاهرة والسويس وبورسعيد.. تفاصيل جديدة عن الزلزال الذي ضرب مصر منذ قليل

عاجل.. زلزال بقوة 4 ريختر يضرب بورسعيد ويشعر به سكان القاهرة

اشتري شبكتك بسرعة| الذهب يتراجع بقوة مجددًا.. وهذا سعر عيار 21 الآن

نزلت 15 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الدواجن والكتاكيت اليوم بعد انتشار الفراخ البرازيلي

الحكومة تحركت للحل.. الكشف عن المتهم الوحيد في رفع أسعار الدواجن والأعلاف

بعد زلزال اليوم .. البحوث الفلكية: لا تخافوا وناموا آمنين

ترشيحاتنا

الحكومة تحذر من خطر جديد يواجه الدولة|وتقدم حوافز مالية للتحكم في الإنجاب

الاسرع في عمان .. فيراري SF90 STRADALE الخارقة 2023 |صور

سعر ومواصفات جوال ريلمي V30 في السعودية

نزلت 15 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الدواجن والكتاكيت اليوم بعد انتشار الفراخ البرازيلي

قرار أوروبي لتسهيل وصول المساعدات إلى سوريا

سعر جرام الذهب عيار 18 و21 اليوم الجمعة 24 - 2 - 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توافق في الافكار.. هبة قطب تكشف أسرارا بالعلاقة الزوجية غير مقبولة

بعد انتشار الدجاج البرازيلي.. إليكم علامات النوع الفاسد احذروها عند الشراء

في ذكرى ميلاده..محمود الجندي الذي كرس مسيرته الفنية لإبراز شهامة ابن البلد

أخيرا عرفنا السبب .. إليك أسرار عدم شعور البعض بالزلزال

فيديو

10 جنيه.. سعر زجاجة زيت برعاية رجل أعمال أردني تثير ضجة/ فيديو جراف

مواصفات أول سيارة كهربائية مصرية.. تتشحن بـ 10 جنيهات بس

سمعوا صوتا مرعبًا قبل زلزال تركيا بـ 3 أشهر.. ماذا حدث لسكان إحدى القرى قبل الكارثة ؟ "فيديوجراف"

مات من الحسرة .. ماذا حدث لـ عاطف سعيد في أيامه الأخيرة ؟ "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

هند عصام

الأميرة والقزم

د. صفوت عمارة

شعبان شهر يغفل عنه الناس

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

اﻟﻤﺰﻳﺪ