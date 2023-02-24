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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نجا طفليهما بأعجوبة| زوجان سوريان ماتا أثناء الزلزال بسبب الشهامة

صدى البلد

عرضت قناة العربية تقرير فيديو بعنوان "زوجان سوريان ماتا أثناء الزلزال بسبب الشهامة والحياء.. ونجا طفليهما بأعجوبة".

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علامات تحذيرية تحدث قبل الزلزال لا تتجاهلها

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وجاء فى التقرير أن هناك جدة سورية تروي ما حدث مع زوج ابنتها و عائلتهما، أثناء حدوث الزلزال، بمدينة حلب، فـ الزوج القى بابنه من على درج المنزل، وعاد لإنقاذ بقية أسرته المكونة من 6 أفراد فسقط المبنى عليهم.

وكشفت القناة أن الطفل صاحب الـ 8 سنوات الذى قام بـ إلقائه خارج المنزل، مع شقيقه أحمد الأصغر منه فى العمر.

 وكشفت جدة الأطفال، أنه سمع أمه تتحدث قبل سقوط المنزل، وأن الأطفال تعيش صدمة بعد الانهيار.

وأوضحت أن الطفل أحمد يتذكر ما حدث مع والدته، وأسرته قبل انهيار المنزل و الوفاة.

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