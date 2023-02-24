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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مفتي الجمهورية يتوجه إلى الجزائر للمشاركة في مؤتمر السلوك الحضاري

مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية

توجه الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، اليوم إلى دولة الجزائر للمشاركة في أعمال المؤتمر الدولي الذي ينظمه المجلس الإسلامي الأعلى بالجزائر في مدينة "وهران" تحت رعاية الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون في الفترة من 25 إلى 27 فبراير الجاري، بعنوان "السلوك الحضاري.. وعي، فعل وتعايش".


ويلقي المفتي كلمة باسم ضيوف المؤتمر خلال الفعاليات التي ستتناول على مدار أيام الانعقاد مناقشة دراسة السلوكات الحضارية المتطلع إلى تحقيقها في ظل التحولات الكونية الجارية، وذلك من خلال عدة محاور رئيسية تتناول: ”السلوك الحضاري، المفاهيم و الرؤى” و”السلوك الحضاري والقيم الإسلامية” و”السلوك الحضاري، مقاربات فكرية” و”السلوك الحضاري، نماذج وتطبيقات” و”طرق ووسائل تفعيل السلوك الحضاري” و“السلوك الحضاري، الخصوصية والكونية”.


يشارك في فعاليات المؤتمر عدد كبير من العلماء والأكاديميين والمتخصصين ومؤسسات المجتمع المدني من أكثر من أربعين دولة.

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