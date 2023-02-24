توزيع الجوائز.. ختام دورة الألعاب المـدرسية في الأقـصر

اختتمت مديرية الشباب والرياضة بالأقصر بحفل التكريم وتوزيع الجوائز على المراكز الأولى المشاركة في دورة الألعاب المدرسيـة لتلاميذ المدارس الرياضية الإعدادية والثانوية بمحافظة الأقـصر بنادي المدينة المنورة وبمشاركة بمشاركة ٣٦٠ طالباً وطالبة على مستوي محافظات (الأقصر- الفيوم – أسيوط – المنيا - بني سويف).

حصلت علي المركز الأول في لعبة كرة السرعة بنات محافظة الفيوم - ولعبة الريشة بنات محافظة المنيا - تنس طاولة بنات محافظة الفيوم - خماسي قدم بنات محافظة الفيوم - كرة السلة بنات محافظة أسيوط - كرة اليد بنات محافظة بني سويف - كرة السرعة بنين محافظة الأقصر - لعبة الريشة بنين محافظة بني سويف لعبة تنس طاولة بنين محافظة أسيوط - خماسي قدم بنين محافظة الفيوم - كرة السلة بنين محافظة أسيوط - كرة اليد بنين محافظة أسيوط - لعبة كرة الطائرة محافظة الأقصر.

دورة الألعـاب المـدرسيـة لتـلاميــذ المـدارس الـريـاضيـة الاعـداديـة والثـانـويـة) بنين – بنات (للعام الدراسي 2023/2022



والتي تنفذها وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي) بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم (مكتب مستشارة التربية الرياضية والعسكرية) ومديرية الشباب والرياضة بالأقصر



ويتنافس أفضل العناصر من طلاب المدارس الرياضية في الألعاب الجماعية والفردية التي تتضمنها المنافسات والمتمثلة في: خماسي كرة القدم - كرة الطائرة - كرة اليد –كرة السلة ٣×٣- تنس طاولة - ريشة طائرة - كرة سرعة.

يهدف المشروع إلى الاهتمام بطلاب المدارس في المراحل التعليمية المختلفة، والمساهمة في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وإعداد جيل سليم البنية، وبما ينعكس على تكوين الشخصية الإيجابية للطلاب.يأتي ذلك ضمن استراتيجية وزارة الشباب والرياضة الهادفة إلى نشر الرياضة داخل المجتمع، وتوسيع ممارستها لما لها من فوائد عديدة على بناء الإنسان، وتكوين شخصيته الإيجابية، وفى إطار التعاون المثمر مع وزارة التربية والتعليم لإعداد الطلاب رياضياً، وتشجيعهم على ممارسة الرياضة خلال فترة دراستهم.

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