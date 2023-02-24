ضمن حياة كريمة.. علاج 1327 مواطنا بقرية أبومناع في قنا

نظمت مديرية الصحة بـ قنا ، قافلة طبية مجانية، لأهالي قرى أبومناع شرق، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، لتقديم الخدمات العلاجية والكشف المبكر بالمجان، ضمن مبادرة حياة كريمة.

تمكنت القافلة الطبية، من الكشف على 1327 حالة مرضية، بتخصصات باطنة، 421 حالة، جراحة 107 حالات، نساء 53 حالة، أطفال 317 حالة، رمد 299 حالة، تنظيم أسرة 43 حالة، أسنان 87 حالة، بالإضافة إلى استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة والتثقيف الصحى.



وأوضح حماده صلاح جيلانى، رئيس الوحدة المحلية بأبومناع غرب، بأن القافلة برعاية وزير الصحة والسكان، واللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، والدكتور راجي تاواضروس، وكيل وزارة الصحة، وأشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، ضمن مبادرة حياة كريمة، وفى إطار القوافل العلاجية التي تطلقها مديرية الصحة بـ قنا .

وأشار جيلانى، إلى أن القافلة استمرت أعمالها على مدار يومين كاملين، قدمت خلالها كافة الخدمات الصحية المطلوبة، وقعت خلالها الكشف على المواطنين بالمجان، بالإضافة إلى صرف العلاج بالمجان، واستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة للمواطنين، مشيرًا إلى عمل ندوات تثقيف صحي حول متابعة الحمل وتنظيم الأسرة وسرطان الثدي، الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأكد رئيس الوحدة المحلية لقرية أبومناع غرب، بأن القافلة الطبية تأتي ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لتوفير كافة الرعاية وتقديم الخدمات لأهالينا بالقرى، خاصة وأن تلك القوافل تستهدف أكبر عدد من المواطنين من الفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً.