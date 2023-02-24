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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تعاون مشترك بين مركز الملك سلمان والجمعية الدولية لدعم ضحايا الحروب والكوارث

صدى البلد

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اتفاقية تعاون مشتركة مع الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث، للاستجابة الطبية لإغاثة المتضررين من الزلزال في سوريا، يستفيد منها 218.138 فردا، وذلك على هامش منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث.

 

وسيجري بموجب الاتفاقية تشغيل منظومة عيادات متنقلة لـ 20 عيادة بعد تجهيزها، ودعم المستشفيات والمنشآت الصحية بالأدوية والمستلزمات الطبية الجراحية، وتأمين وتوزيع حليب الأطفال للفئات المتضررة من الزلزال.

 

ويأتي المشروع استمرارا لجهود المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا.

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