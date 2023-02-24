ريحتها وحشة احذرها.. طبيب يكشف مفاجأة صادمة عن لحوم موجودة بالسوق

انتشرت في الآونة الأخيرة، العديد من اللحوم الفاسدة وخاصة لحوم الحمير التي يتم بيعها في الأسواق وتستخدمها بعض المطاعم.



وفي هذا السياق، كشف الدكتور أحمد الشبح، مدير عام المجازر بمديرية الطب البيطري بسوهاج، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن علامات غير متوقعة تكشف عن لحوم الحمير والتي لابد من مراعاتها لتجنب شرائها.



وكتب الشبح في منشوره:"هذا هو شكل لحوم الحمير وهي مذبوحة طازة و من الملاحظ أن لونها بيغمق أو يسود بعد ساعتين من الذبح".



وتابع: "يصبح شكل لحوم الحمير بعد الطبخ لونها أسود ومفتتة وأليافها سميكة.. طبعًا بخلاف الريحة الوحشة جدًا أثناء طهيها على النار كما تظهر بقع زيتية منفصلة على سطح شوربة لحم الحمير".



لحم الحمير

لحم الحمير