عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ريحتها وحشة احذرها.. طبيب يكشف مفاجأة صادمة عن لحوم موجودة بالسوق

ريحتها وحشة...
ريحتها وحشة... طبيب يكشف مفاجأة صادمة عن نوع من اللحوم

انتشرت في الآونة الأخيرة، العديد من اللحوم الفاسدة وخاصة لحوم الحمير التي يتم بيعها في الأسواق وتستخدمها بعض المطاعم.

txt

أطعمة تزيد من آلام التهاب المفاصل| لن تتخيل خطرها على صحتك

txt

4 أبراج تغازل أزواج الأصدقاء سرا.. احترسوا منهم


وفي هذا السياق، كشف الدكتور أحمد الشبح، مدير عام المجازر بمديرية الطب البيطري بسوهاج، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن علامات غير متوقعة تكشف عن لحوم الحمير والتي لابد من مراعاتها لتجنب شرائها.


وكتب الشبح في منشوره:"هذا هو  شكل لحوم الحمير وهي مذبوحة طازة و من الملاحظ أن  لونها بيغمق أو يسود بعد ساعتين من الذبح".


وتابع: "يصبح شكل لحوم الحمير بعد الطبخ لونها أسود ومفتتة وأليافها سميكة.. طبعًا بخلاف الريحة الوحشة جدًا أثناء طهيها على النار كما تظهر بقع زيتية منفصلة على سطح شوربة لحم الحمير".
 

لحم الحمير
لحم الحمير
لحم الحمير
لحم الحمير
لحم الحمير
لحم الحمير
اللحوم اللحوم الفاسدة لحم الحمير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزلت 15 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الدواجن والكتاكيت اليوم بعد انتشار الفراخ البرازيلي

اشتري شبكتك بسرعة| الذهب يتراجع بقوة مجددًا.. وهذا سعر عيار 21 الآن

من تحت رأس ياسمين عز.. صدمة فتاة يتركها عريسها في ليلة الزفاف|فيديو

كيلو الوراك بـ55 جنيها والدواجن البرازيلية بـ65| فيديو

فرج عامر يفجر مفاجأة مدوية بشأن بيرسي تاو

فرج عامر: بيراميدز يحاول إغراء 3 لاعبين من الأهلي بعقود ضخمة

زوجة نجم الأهلي تخطف الأنظار بالأبيض والأسود.. صور

في التموين.. أماكن بيع الفراخ البرازيلي وقائمة أسعارها بالمحافظات

موضوعات متعلقة

الملكة رانيا تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

أطعمة تزيد من آلام التهاب المفاصل| لن تتخيل خطرها على صحتك

نشرة المرأة والصحة| مقدمات تحدث قبل الزلزال لا تتجاهلها.. وعلامات أنواع الدجاج الفاسد احذروها عند الشراء

4 أبراج تغازل أزواج الأصدقاء سرا.. احترسوا منهم

طريقة عمل كبد دجاج بدبس الرمان.. أحلى من المطاعم

بحذاء لافت.. هيفاء وهبي تثير ضجة بإطلالة غير تقليدية| شاهد

شيرين رضا تشارك متابعيها صورة جديدة في أحدث ظهور|شاهد

مفاجأة غير متوقعة.. ماذا يحدث للجنين أثناء ممارسة الأم للرياضة؟

ترشيحاتنا

اشترى عجلين ووزع لحومهما مجانا.. ضبط شخص سرق 112 ألف جنيه بالدقهلية

دعاء الجمعة الأولى من شهر شعبان.. علي جمعة يكشف عن 4 كلمات مستجابة

تباين أسعار العملات الأجنبية والعربية في مصر ..الذهب مستقر على مدار الأسبوع .. وعيار 21 يسجل 1685 جنيها

تزامنا مع ذكرى الحرب الأولى.. روسيا تعلن مقتل 200 جندي أوكراني

آرسنال يصطدم بـ لشبونة.. نتائج قرعة الدوري الأوروبي

عهد خال من الفساد والظلم.. رسائل قوية من الرئيس الجزائري للشعب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمرو دياب يشعل حفل العاصمة الإدارية الجديدة.. صور

ريحتها وحشة احذرها.. طبيب يكشف مفاجأة صادمة عن لحوم موجودة بالسوق

بعد أنباء عن انفصالهما.. صور لـ حلا شيحة وزوجها معز مسعود تثير الجدل

كولون شفاف.. درة تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

لأول مرة في الشتاء.. الأرصاد تكشف ظاهرة جوية في طقس اليوم| فيديو

أسبوع حرج.. عالم الزلازل الهولندي يكشف عن موعد زلزال جديد

لبس الجلباب الأبيض.. حقيقة اعتناق كريستيانو رونالدو الإسلام| فيديو جراف

10 جنيه.. سعر زجاجة زيت برعاية رجل أعمال أردني تثير ضجة/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

هند عصام

الأميرة والقزم

د. صفوت عمارة

شعبان شهر يغفل عنه الناس

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

اﻟﻤﺰﻳﺪ