اختتمت أمس، فعاليات القافلة الدعوية، والتي أقيمت بقاعة نادي المعلمين بسفاجا بحضور كل من الدكتور عبدالفتاح العواري رئيس المركز الأشعري بالأزهر الشريف، وعضو مجمع البحوث الإسلامية، وعميد كلية أصول الدين الأسبق، والدكتور محمد يسري جعفر نائب رئيس مركز الإمام الأشعري، وأستاذ العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين بالقاهرة جامعة الأزهر.

ختام فعاليات القافلة الدعوية للمركز الأشعري بسفاجا

وحضور الدكتور محمد حسانين عبد اللاه رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، والشيخ محمد عبد الرحيم مدير عام الوعظ ولجان الفتوى بالبحر الأحمر، وحضور معلمي ومعلمات المواد الشرعية بمعاهد سفاجا والوعاظ وحسن عبد الباسط مدير إدارة الأمن بالمنطقة الأزهرية وعلي أبو الحسن مدير إدارة سفاجا ومحمد عبده طايع شيخ معهد ابتدائي سفاجا النموذجى.

وتناولت تلك الندوة معالم المنهج الأزهري، ووسطية الأزهر، ونبذ الأفكار المتطرفة، وطرح أهم القضايا الفكرية المعاصرة، وحث الحاضرين من الوعاظ والمعلمين والطلاب على إشاعة الوسطية في مجتمعنا المصري ومجابهة أى أفكار متطرفة تهدف هدم المجتمع.

واختتمت الندوة بفتح باب الحوار، والذي دار حول خدمة المنهج الأزهري وكيفية ذلك، وسبل المحافظة على معالمه بين أبناء الأزهر المعمور.

المفاهيم الفكرية المعاصرة

وخلال اليوم الثاني على التوالي تابع علماء المركز الأشعري بالأزهر، عقد المحاضرات التثقيفية لمعلمي ومعلمات المواد الشرعية بمعاهد البحر الأحمر الأزهرية والسادة الوعاظ، وقد عقدت محاضرة اليوم بديوان عام المنطقة، بحضور الدكتور عبد الفتاح العواري رئيس المركز الأشعري وعضو مجمع البحوث الإسلامية وعميد كلية أصول الدين الأسبق، والدكتور محمد يسري جعفر نائب رئيس المركز الأشعري بالأزهر، والدكتور محمد حسانين عبد اللاه رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، والشيخ محمد عبد الرحيم مدير عام وعظ ولجان الفتوى بالبحر الأحمر.

استعرضت الندوة مجموعة من المحاور المهمة حول المنهج الأزهري ودوره في استقرار المجتمع وأثره في المحافظة على الُّلحمة الوطنية من خلال نشر عقيدة أهل السنة والجماعة ودورها في تحقيق الوسطية والاعتدال وترسيخ المفاهيم المنضبطة ومواجهة المفاهيم المضللة كما شهد اللقاء مناقشة مجموعة من المفاهيم الفكرية المعاصرة وكيفية نشر الفهم الصحيح المرتبط بها بين الناس.