مكونة من 12 نقطة.. كيف ينظر الغرب إلى خطة الصين للسلام في أوكرانيا؟

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن الصين لم تشارك في خطة سلام بل بعض المبادئ.

وأشارت إلى أنه "يجب أن تراهم على خلفية محددة، وهذه هي الخلفية التي اتخذتها الصين بالفعل من خلال التوقيع، على سبيل المثال، على صداقة غير محدودة قبل الغزو مباشرة".

وأضافت: "لذلك سننظر في المبادئ بالطبع، لكننا سننظر إليها على خلفية أن الصين قد انحازت إلى أحد الجانبين".

ومن جانبه، اعتبر أمين عام حلف الناتو، ينس ستولتنبرج، أنه لا يمكن الوثوق بالصين كوسيط للحرب في أوكرانيا.

كما علقت الحكومة الألمانية على مقترح الصين للسلام، مشيرة إلى أنه ينقصه انسحاب القوات الروسية من أوكرانيا.

وذكرت الحكومة الألمانية أنه على الصين مناقشة خطتها للسلام بشكل مباشر مع أوكرانيا.





خطة الصين للسلام في أوكرانيا

دعت الصين، اليوم الجمعة، إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا لإنهاء الحرب وفتح محادثات السلام، حتى في الوقت الذي اتخذت فيه موقفا دقيقا يتمثل في احترام سيادة أوكرانيا والمخاوف الأمنية المشروعة لموسكو، بينما أعربت عن معارضتها الشديدة لاستخدام الأسلحة النووية والبيولوجية.

وأصدرت الصين، التي امتنعت عن التصويت بالأمس على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يؤكد الحاجة إلى التوصل إلى سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا، ورقة مكونة من 12 نقطة تحدد موقفها من حرب أوكرانيا؛ وسط مساعيها لمواصلة الحفاظ على علاقات وثيقة مع موسكو؛ وذلك تزامنا مع الذكرى الأولى من الحرب الروسية على أوكرانيا.

وكانت النقاط المهمة في موقف الصين هي الدعوة إلى "وقف الأعمال العدائية" والدعم العالمي لاستئناف محادثات السلام المباشرة بين روسيا وأوكرانيا لإنهاء الحرب، واحترام سيادة أوكرانيا والمخاوف الأمنية المشروعة لموسكو ومعارضة بكين للتهديد أو استخدام الأسلحة النووية والبيولوجية.

ودون الإشارة مباشرة إلى أوكرانيا، دعت إلى التمسك الفعال بسيادة جميع البلدان واستقلالها وسلامة أراضيها، لكنها أكدت في الوقت نفسه أنه يجب احترام أمن جميع البلدان في إشارة واضحة إلى مخاوف روسيا بشأن تنامي السياسة والعسكرية للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي. النفوذ على أوكرانيا يعرض أمنها للخطر.

وأكدت أنه "يجب التمسك بسيادة جميع الدول واستقلالها وسلامة أراضيها بشكل فعال".

وفي الوقت نفسه، "لا ينبغي أن يكون أمن بلد ما على حساب الآخرين. وقالت الصحيفة الصينية إن أمن المنطقة لا ينبغي أن يتحقق من خلال تعزيز أو توسيع الكتل العسكرية".