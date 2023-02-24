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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد تدخل الحكومة.. هل تنخفض أسعار الأرز مع دخول رمضان؟

الأرز|أرشيفية
الأرز|أرشيفية

يُعد الأرز من أهم السلع الأساسية للمواطن المصري، خصوصًا أنه يشكل مكونًا أساسيًا في وجباته اليومية، فيما شهدت الفترة الماضية شكاوي متكررة من عدم توافر الأرز بالأسواق، وهذا جعل الكثيرين يتسائلوا متى تنخفض أسعار الأرز وما الأسباب وراء ارتفاعها وكيف تدخلت الدولة لحل الأزمة وتخفيف حدتها؟ .. وفي هذا الصدد نستعرض لكم من خلال التقرير التالي التفاصيل كاملة.
 

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مع اقتراب رمضان.. شعبة الأرز تزف خبرًا سارًا للمواطنين| تفاصيل

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الطن انخفض 1000 جنيه| هل ينهي تدخل الحكومة أزمة الأرز؟



وأكد رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، أن طن أرز الشعير، سعره كان يقترب من 16 ألف جنيهًا، لكن اليوم كسر سعر طن الأرز الـ 14.5 ألف جنيه.
 

وأشار رئيس شعبة الأرز، خلال تصريحات تلفزيونية أن طن الأرز انخفض 1000 جنيه مرة واحدة، مؤكدًا: “الرز في مصر كتير وموجود”.
 

الأرز

سبب ارتفاع أسعار الأرز
 

ولفت إلى أن السبب فى ارتفاع أسعار الأرز يرجع لـ ارتفاع باقى السلع، معلقًا : "المزارع حجب الأرز عن المضارب ( المكان الأساسي لإنتاج الأرز)، موضحًا أنه ردًا على ما قام به المنتجين من حجب الأرز قامت الدولة بالتدخل عن طريق عمل ممارسة لاستيراد أرز أبيض من الخارج، وبعد ذلك تم استيراد 50 ألف طن وتم حل مشكلة الأرز.
 

وأوضح أن الدولة ستقوم بـ استيراد 50 ألف طن كل أسبوع، حتى يتم استيراد 200 ألف طن، وبهذا الأمر سينخفض سعر الأرز، مؤكدًا أن الدولة اتخذت قرارات سريعة لحل هذه الأزمة.

هل المزارع هو السبب الحقيقي وراء ارتفاع أسعار الأرز؟
 

فيما رد حسين أبو صدام نقيب عام الفلاحين، أن الفلاح ليس له يد فى ارتفاع أسعار الأرز، و الفلاحين قامت ببيع الأرز وبعد ذلك ارتفع السعر.
 

أزمة الأرز

وأضاف نقيب عام الفلاحين، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الفلاح لا يستطيع تخزين، بسبب  احتياجه لـ الأموال، معلقًا :" الفلاح ببيع الأرز على الأرض قبل الحصاد"، لافتًا إلى أن السبب فى ارتفاع الأرز، يرجع لـ ارتفاع باقى السلع، ونتج عنها ارتفاع أسعار الأرز.
 

هل ينخفض سعر الأرز ؟


أكد النائب مجدي الوليلي، عضو مجلس النواب، أن الأرز محصول استراتيجي يحقق ربحية كبيرة، مشيرا إلى أن مصر كان لديها فائض في الأرز، ويكفي السوق المحلي. 

 

وقال عضو مجلس النواب، إن سعر الأرز ارتفع، ولن يعود السعر لسابق عهده بسهولة، ولكن لا بد من وضع حلول للسيطرة على الأسعار. 
 

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