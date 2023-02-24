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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نقيب المحامين يتابع منظومة الكارنيهات وأندية أسيوط والمنيا وبني سويف

صدى البلد

تفقد عبدالحليم علام نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، صباح اليوم الجمعة، أعمال إنشاء نادي محامي أسيوط الجديدة، وأرض النادي النهري بأسيوط.

وكان عبدالحليم علام نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، أجرى أمس الخميس، جولة تفقدية لأعمال تطوير وتجديد مبنى نقابة ونادي محامي بني سويف، ومتابعة منظومة طباعة الكارنيهات بالنقابة الفرعية، كما عقد اجتماعا مع أعضاء مجلس النقابة .

وفي زيارته لنقابة محامي المنيا، تفقد نقيب المحامين الأعمال الإنشائية لنادي محامي المنيا الجديدة، كما قام بتفقد مبنى النقابة الفرعية، وعقد اجتماعا مع أعضاء مجلس النقابة الفرعية للاستماع لمقترحاتهم بشأن تطوير الخدمات النقابية المقدمة للأعضاء.

رافق نقيب المحامين خلال جولاته التفقدية، محمد الكسار، محمد كركاب، محمد فزاع، محمد نجيب، أعضاء مجلس النقابة العامة، وطارق عبد العظيم نقيب محامي بني سويف، وعلاء حسن نقيب محامي المنيا، ومحمد كمال الجاحر نقيب محامي شمال أسيوط، وأحمد البدراوي نقيب محامي جنوب أسيوط، وأعضاء مجالس نقابتهم الفرعية.

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