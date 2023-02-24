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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رجال طائرة الأهلي يفوز على السيب العماني في البطولة العربية

صدى البلد

حقق الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي فوزًا مهمًّا على حساب نظيره فريق السيب العماني، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات البطولة العربية للأندية.

أقيمت المباراة على صالة استاد القاهرة الدولي، وشهدت أداءً قويًّا من جانب «رجال طائرة الأهلي»، الذي حسم اللقاء لصالحه بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة، جاءت نتيجتها على النحو التالي: ٢٥-١٩ و٢٥- ١٨ و٢٥- ١٩، ليحقق الفريق فوزه الرابع في البطولة، بعد أن تغلب على فريق مصافي الشمال العراقي، ثم فاز على فريق بني ياس الإماراتي، ثم فاز على خيبل اليمني.

ويتواجد «رجال طائرة الأهلي» في المجموعة الثانية التي تضم فرق: مصافي الشمال العراقي والوكرة القطري وخيبل اليمني وبني ياس الإماراتي والسيب العماني، فيما تضم المجموعة الأولى كلا من: الأهلي القطري والميناء اليمني وكاظمة الكويتي والنصر البحريني والصداقة الفلسطيني والسويحلي الليبي.
 

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