أخبار التعليم| البحوث الفلكية: لم نرصد أي زلازل.. وعن شعور المواطنين بهزة أرضية: «أعمال إنشاءات أو تفجيرات».. عميد سياسة واقتصاد القاهرة يحذر الطلاب من مجهولين: ليس لهم علاقة بالكلية

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

البحوث الفلكية: لم نرصد أي زلازل في الوقت الحالي.. ونجري تحليلا للبيانات للتأكد

نفى الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، الأنباء المتداولة الآن بشأن حدوث زلزال ضرب مصر منذ قليل.

البحوث الفلكية عن شعور المواطنين بهزة أرضية: "أعمال إنشاءات أو تفجيرات"

أعلن الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزقية، حقيقة حدوث زلزال في مصر وفقآ للأخبار التي يتم تداولها الآن عبر مواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك.

انطلاق فعاليات مؤتمر كلية طب عين شمس .. غدا

تبدأ غدآ جلسات المؤتمر الثالث والأربعين لكلية الطب جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة والدكتور على الأنور عميد طب عين شمس.

ليس لهم علاقة بالكلية.. عميد سياسة واقتصاد القاهرة يحذر الطلاب من مجهولين

حذر الدكتور محمود السعيد عميد كلية السياسة و الاقتصاد جامعة القاهرة ، من الصفحات الغير رسمية للكلية و ما ينشر عليها .

عاجل.. البحوث الفلكية يكشف حقيقة تأثير زلزال تركيا وسوريا على مصر

رد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزقية علي حقيقة تأثر زلزال تركيا المدمر علي مصر واننا في مصر معرضين لحدوث زلزال كبير واننا سوف نشهده خلال الأيام المقبلة، وذلك نتيجة إلي تأثير زلزال تركيا وسوريا الذي كان قد حدث يوم الأثنين 6 فبراير، ومازالت مستمرة توابعه حتي الآن.

بعد التنبؤ بالزلازل بسبب حركة الكواكب.. ماذا نشاهد في السماء نهاية فبراير

يعود العالم الهولندي فرانك هوغربيتس لإثارة الجدل مرة أخرى، بتنبؤه بـ زلزال جديد، فقد أصبح هذا العالم نذير شؤم عند عدد كبير من المواطنين حيث ارتبط اسمه بإمكانية حدوث زلازل، وتنبأ بحدوث الزلزال نتيجة إلي حركة الكواكب وضعها في السماء وقربها من كوكب الأرض عن طريق ضغوط الجاذبية الناشئة عن تكوين كواكب التي تسبب تباطؤًا في سرعة الدوران بالأرض.

جامعة القاهرة تطلق مسابقة طلابية فى التصوير الفوتوغرافى لأبرز المشروعات القومية

أعلنت جامعة القاهرة مسابقة للتصوير الفوتوغرافي لأبرز المشروعات القومية في مصر تحت عنوان "مشروعات بلدنا في عيون ولادنا"، والتي تأتي في إطار توعية الطلاب وتعزيز الانتماء الوطني لديهم.