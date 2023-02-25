أمر طبيعي.. أستاذ جولوجيا يعلن مفاجأة عن توقعات حدوث زلازل في مصر

كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، تفاصيل تحذيرات العالم الهولندي فرانك هوجربتيس، والذي أثار الجدل بشأن توقعاته عن الزلازل الفترة الأخيرة، والتي حذر فيها من الأسبوع الأول بشهر مارس المقبل.

وقال شراقي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحكاية والمذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"،:" الباحث الهولندي حذر سابقًا من زلازل في 18 أو 20 فبراير، منوها إلى أن القول بأن هناك زلازل ستحدث في تركيا أو المحيط الهادئ خلال شهر مارس فهذا أمر طبيعي وبديهي وليس جديدًا نظرًا لطبيعة هذه المناطق.

وأضاف أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، أن على مدار الـ365 يومًا الماضية حدث 65 ألف زلزال بالكرة الأرضية بشكل عام.

ونوه إلى أن الباحث الهولندي يبني توقعاته أن قوى جذب بين الشمس والقمر والكواكب مع الأرض مثل حالة المد والجزر، إضافة إلى أنه يربط قوى الجذب هذه مع الكتلة الصخرية للأرض.

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