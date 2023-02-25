تعرف على سعر النفط عالميا اليوم السبت

ارتفعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات جلسة أمس الجمعة وذلك لثاني جلسة على التوالي، لكنها أنهت الأسبوع دون تغيير يذكر.

وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 1.2% إلى 83.16 دولار للبرميل. كما صعدت عقود الخام الأمريكي بنسبة 1.2% إلى 76.32 دولار للبرميل.

ولم يطرأ تغير يذكر على أسعار خامي القياس على أساس أسبوعي، فيما ساهم انخفاض أحجام التداول في زيادة التقلبات حيث بلغت تداولات خام برنت 58 بالمئة وخام غرب تكساس الوسيط 90 بالمئة من أحجامها في الجلسة الماضية.

ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية

واصلت مخزونات النفط الأمريكية الارتفاع بصورة حادة وبأكثر من توقعات المحللين الأسبوع الماضي فيما تراجعت مخزونات البنزين.

ووفقاً للبيانات الصادرة أمس الخميس، عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، زادت مخزونات الخام 7.64 مليون برميل في الأسبوع الماضي مقارنة بتوقعات زيادتها بنحو 2.8 برميل، ومقابل الزيادة بنحو 16.2 مليون برميل في الأسبوع السابق له.

على الجانب الآخر، انخفضت مخزونات البنزين بنحو 1.9 مليون برميل عند 240.1 مليون برميل.

وعلى الرغم من زيادة المخزونات، حافظت أسعار النفط على مكاسبها وارتفع كل من خام برنت والخام الأميركي بأكثر من 2%.