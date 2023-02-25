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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فى عيد ميلاده هناء ثروت .. أنشأت دار للايتام وحفظت القرآن

هناء ثروت
هناء ثروت

يحل اليوم ذكري ميلاد الفنانة المعتزلة هناء ثروت ، والتى تركت التمثيل منذ سنوات طويلة ارتدت الحجاب ، وابتعدت عن الأضواء بشكل كامل .

ولدت هناء ثروت في مدينة القاهرة، وشاركت منذ منتصف السبعينات في العديد من الأعمال التليفزيونية، من أشهرها: شجرة اللبلاب، الضباب، طيور الصيف، جمال الدين الأفعاني.

 أما في السينما، فلم تقدم سوى ستة أفلام فقط، منها: بائعة الحب، سوزي بائعة الورد، قصر في الهواء، وتمضي الأيام.

قامت هناء ثروت، باعتزال الفن عام 1988، فى قمة شهرتها الفنية بعد سنوات من زواجها بالفنان محمد العربي، الذي أنجبت منه 3 أبناء هم: إيمان وغفران ونوران، وقررت ارتداء الحجاب .

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وقالت هناء ثروت فى أحد حواراتها الصحفية القديمة، إنها كافحت من أجل أن تصبح فنانة ووقفت ضد رغبة أهلها وأصدقائها، لإيمانها بأن الفن رسالة سامية، مشيرة إلى أنها كانت تريد أن تصل من خلال الفن إلى الناس بما تؤمن به من قيم ومبادئ، مضيفة: "لكن سرعان ما تحطمت، ووجدت أن الأدوار التي تصل بي إلى النجومية بعيدة عن تلك القيم التي تربيت عليها"، مؤكدة أنها رفضت أدوار الإغراء.

وتابعت هناء ثروت قائلة إنها قررت الاعتزال لأنها لم تكن على استعداد أن تقدم دورا يخجل منه ابنها أو ابنتها، مشيرة إلى أن ارتداء الحجاب ليس غريبا عليها، فقد كانت تفكر فيه منذ زمن ولكن كانت تنقصها الشجاعة، التي تحققت بعد اعتزال الفن، مؤكدة شعورها بالراحة والأمان بعد ارتدائه.

وبعد استقرار هناء ثروت في حياتها الجديدة، أدت فريضة الحج لأكثر من مرة وقامت بإنشاء دار للأيتام تشرف عليها بنفسها وتقوم بتربية ورعاية عدد من الأيتام، كما حفظت القرآن الكريم وحصلت على إجازة بذلك من الأزهر الشريف.

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