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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل بالطو يزيح الأصلي من الصدارة فى نسب المشاهدة

بالطو
بالطو

تمكن مسلسل بالطو من تصدر نسب المشاهدة فى مصر عبر منصة watch it ، حيث أحتل العمل المركز الاول من أصل 10 مراكز هم الاعلي فى قائمة المشاهدة.

وأحتل بالطو المركز الاول بعد طرح سادس حلقاته ، بعدما كان يحتل مسلسل الاصلي هذة المرتبة خلال الفترة الماضية .

أبطال مسلسل بالطو :

يشارك في مسلسل "بالطو" مجموعة من الفنانين على رأسهم محمود البزاوي ومحمد محمود  وعصام عمر، إلى جانب كل من محمود حافظ وعارفة عبد الرسول ومحمد رضوان ومريم الجندي، تأليف أحمد عاطف وإخراج عمر فؤاد.

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قصة مسلسل بالطو :

مسلسل "بالطو" على مدار 10 حلقات فقط، ويتم طرح حلقتين كل يوم أربعاء، وتدور أحداث مسلسل "بالطو"، في إطار كوميدي حول مهنة الطب، وما يحدث بدور الرعاية الصحية فى أحد المستشفيات، حيث يرصد العمل العديد من الأحداث التي يتعرض لها الممرضون والأطباء في وظيفتهم، بالإضافة إلى رصد تفاصيل حياتهم اليومية.

أحداث الحلقة الأولى من بالطو :

بدأت أحداث الحلقة الاولي من مسلسل بالطو بالطبيب عاطف الذي يقوم باستلام تكليفه فى إحدي القري بكفر الشيخ ، ويحاول أن يقوم بتغير مكان عمله خاصة وانه من سكان القاهرة ، إلا أن الطبيب مدير الوحدة" خالد الصاوي " يتوفي فى أول لقاء بينهم ، مما يورطه فى التعين.

ظهر كل من خالد الصاوي ومحمد رضوان ، ضيوف شرف فى الحلقات الاولي من مسلسل بالطو ، بينما ظهر محمد لطفي كضيف شرف فى الحلقة الثانية من العمل ، فى دور ضابط الشرطة .

بالطو خالد الصاوي احمد عاطف محمد محمود عارفة عبد الرسول عصام عمر مسلسل بالطو

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