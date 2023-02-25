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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فى ذكرى وفاة أحمد عقل .. رفض العمل مع عادل إمام مرتين

أحمد عقل
أحمد عقل

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان القدير أحمد عقل ، والذى رحل عن عالمنا فى مثل هذا اليوم ، تاركاً ارثاً فنياً ضخماً للمشاهدين .

ولد الفنان الراحل أحمد عقل في محافظة الدقهلية، 3 أغسطس عان 1938م، وكان لديه شغف كبير للفن، وعمل على تنمية شغفه، بعد ألتحاقه بكلية الآداب، من خلال مسرح الجامعة، إلى أن تخرج وعمل مدرسًا على مدار 7 سنوات، أسس خلالها المسرح المدرسي، وتتلمذ على يديه في تلك الفترة الفنان يونس شلبي.

بدأ الفنان أحمد عقل عمله في المجال الفني من خلال خشبة المسرح ثم انتقل منه إلي التليفزيون ثم السينما، حيث كانت البداية من خلال الأدوار المساعدة والتي أكد من خلالها تميزه ربما لا يكون قد حصل علي البطولة المطلقة طوال مشواره الفني الذي جاوز الاربعين عاما، حتي استطاع المخرج شريف عرفة ان يشركه مع الزعيم عادل أمام في فيلمه الأشهر (الإرهاب والكباب)، والذي قدم فيه دور الأستاذ رشاد موظف مجمع التحرير المتكاسل والذي يتحجج بالصلاة عن أداء مهام عمله.

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نجح الفنان أحمد عقل مع الفنان عادل إمان بشكل كبير فى فيل الارهاب والكباب ، وهو ما جعل الزعيم يطلب من عقل المشاركة فى مسرحية الواد سيد الشغال الا انه رفض ، ولكن الزعيم عرض عليه مرة أخري ان يشاركه فى بطولة مسرحية بودي جارد ، الا ان عقل رفض مرة أخري .

رحيل أحمد عقل 

رحل عن عالمنا الفنان الراحل أحمد عقل في مثل هذا اليوم، 25 فبراير عام 2008، عن عمر يناهز الـ 74 عام إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية، نُقل على إثرها إلى مستشفى دار الفؤاد لمدة 5 أيام، ثم وافته المنية.

شيعت جنازة الراحل أحمد عقل، بعد صلاة العصر من نفس يوم الوفاة، بمسجد الحصري، في مدينة السادس من أكتوبر، وأٌقيم العزاء بمسجد الكواكبي، في العجوزة باليوم التالي من رحيله.

 

أحمد عقل الزعيم عادل امام الإرهاب والكباب عادل إمام المخرج شريف عرفة الواد سيد الشغال

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