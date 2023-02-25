استشاري جلدية يقدم عدة نصائح لتجنب الإصابة بحب الشباب

قال الدكتور وليد سليمان استشاري الأمراض الجلدية؛ إن السبب الرئيسي للإصابة بحبوب الشباب سواء للبنات أوالشباب هو التعرض للبكتيريا وهي منتشرة بجميع أنحاء العالم في الهواء والبيئة المحيطة؛ مضيفا أن هناك بعض العوامل التي تساعد في زيادة حب الشباب وهو عدم اتباع البروتوكولات الخاصة بالبشرة.

وأضاف وليد سليمان خلال لقائه في برنامج “8 الصبح” المذاع على قناة دي إم سي الفضائية؛ أن البكتيريا متواجدة في الغدد الدهنيه في البشرة وعند نشاط الغدد الدهنيه تظهر الحبوب ومن هنا يتم الإلتزام بإتباع البروتوكولات السليمة المناسبة لكل بشرة بعد فترة بسيطة تستجيب البشرة.

وأوضح استشاري الأمراض الجلدية؛ أن الجلسات في مراكز التجميل لا تكفي وحدها في حال إتباع نظم غير صحيحة للبشرة؛ مشيرا إلى أهمية تنظيف البشرة بشكل مستمر من خلال استخدام صابون جلسرين بدون مواد عطريه مع إستخدام الماء الفلاتر.

وتابع أن في حال وجود حبوب او بثور بالبشرة يفضل الإلتزام بالروتين اليومي والبرنامج العلاجي من خلال الطبيب المتخصص مع عدم لمس البشرة او التعامل مع الحبوب بشكل او بآخر لأن الحبوب تحتوي على كمية كبيرة من البكتيريا ومجرد لمسها يساعد على زيادة انتشار الحبوب.