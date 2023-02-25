عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

منتدي مصر لكنوز الإبداع يحتفلبذكري تأسيس المملكة العربية السعودية بشرم الشيخ

الوفد السعودي
الوفد السعودي

احتفل منتدي مصر الدولي بشرم الشيخ مع الوفد السعودي المشارك في المنتدي  بذكرى يوم التأسيس للمملكة العربية السعودية خلال  افتتاح الدورة الخامسة لمنتدى مصر الدولى لكنوز الابداع بشرم الشيخ بحضور وفد ضم كلا من  المستشار أسامة حاتم عوكل و الدكتورة زكية الاحمدى و الشاعر  ناجى البطيش
والمستشار عبد القادر مكى الذى القى كلمة ترحيب و شرح الفرق بين يوم التاسيس واليوم الوطنى للمملكة وذلك بحضور عضوة مجلس النواب المصرى الدكتورة جيهان البيومى التى قدمت عبارات التهنئة و الترحيب بهذا الاحتفال كما رحبت بكل الوفود العربية الشقيقة
وقال  المنتج الفنى وليد الحسينى رئيس المنتدى أنه سعيد  بمواكبة المنتدى لمناسبات عربية خاصة عن العلاقات الطيبة و الأخوية بين الشعبين الشقيقين المصري والسعودي  مشيرا إلي  هذا الاحتفال يعد داعم قوى لنجاح الدورة الخامسة و قد زاد المنتدى رونق وتألق.
وأضاف أحمد مجدى المنسق العام بمحافظة جنوب سيناء أن هذه المناسبة و التى وافقت يوم افتتاح المنتدى قد لاقت استحسان  جميع المشاركين.

منتدي مصر الدولي

IMG-20230225-WA0043(1)
IMG-20230225-WA0043(1)
IMG-20230225-WA0039
IMG-20230225-WA0039
IMG-20230225-WA0042
IMG-20230225-WA0042
IMG-20230225-WA0041
IMG-20230225-WA0041
IMG-20230225-WA0040
IMG-20230225-WA0040
IMG-20230225-WA0045
IMG-20230225-WA0045
IMG-20230225-WA0046
IMG-20230225-WA0046
اخبار شرم الشيخ منتدى مصر كنوز الابداع يوم المملكة الوفد السعودي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصحة : ارتداء الكمامة يحمي من الاصابة بفيروس كورونا

البانيه نزل 50 جنيه في يوم واحد|هبوط قاسي بأسعار الدواجن بعد طرح البرازيلي

فرصة اتجوز بسرعة.. أسعار الذهب تتراجع بقوة وعيار 21 الآن مفاجأة

سبحان الله .. أول تعليق من شوبير على فوز الهلال السوداني

بعد ارتفاعه 13 ألف جنيه.. آخر أسعار الحديد والأسمنت اليوم

أعراض تدل على إصابتك بفيروس الالتهاب الكبدي (ب)

حبس 6 سنوات.. أول تعليق من الفتاة الفرنسية بعد سجن سعد لمجرد

5 علامات للتفرقة بين كيس الدجاج البرازيلي الأصلي من المغشوش

موضوعات متعلقة

بحضور نجوم الفن والغناء.. انطلاق منتدى كنوز للإبداع بشرم الشيخ

بباقات الورود.. متحف شرم الشيخ يحتفل بالمرشدين السياحيين

ترشيحاتنا

التطوير العقارى: اجتماع عاجل مع محافظ البنك المركزي لمناقشة الملفات المالية للقطاع

بقوة 5.5 ريختر.. زلزال جديد يضرب وسط تركيا

مباحث القاهرة تضبط أب ونجله هاربان من أحكام قضائية

منها الأسماك.. أطعمة تعزز عمل الدماغ| موجودة في كل بيت

مفاجأة.. فرجاني ساسي على أعتاب العودة للزمالك| تفاصيل

اليوم.. الكويت تحيي ذكرى اليوم الوطني الـ 62

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أجملهن ياسمين صبري وصافينار.. شاهد فنانات أشعلن السوشيال ميديا بالعباءة السوداء

يصيبك بالعمي والجلطة .. جمال شعبان يحذر من هذا الفعل

انهيار وائل شقيق شادي زيدان خلال تشييع الجنازة.. شاهد

خاف منها.. 4 أبراج لا تحب الخير لأصدقائها

فيديو

طلبت حذف اللقطة.. انفعال ياسمين عز على لمياء الأمير بعد تصريحاتها ضد الرجل

صفقة تبادلية.. فرج عامر يكشف مصير ديانج وكهربا في الأهلي| فيديو جراف

بتاع كشري.. تفاصيل القبض على طبيب السويس المزيف| فيديو جراف

قضينا أوقاتا رائعة.. الفتاة الفرنسية تكشف تفاصيل اعتداء سعد لمجرد عليها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

هند عصام

الأميرة والقزم

د. صفوت عمارة

شعبان شهر يغفل عنه الناس

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

اﻟﻤﺰﻳﺪ