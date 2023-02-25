منتدي مصر لكنوز الإبداع يحتفلبذكري تأسيس المملكة العربية السعودية بشرم الشيخ

احتفل منتدي مصر الدولي بشرم الشيخ مع الوفد السعودي المشارك في المنتدي بذكرى يوم التأسيس للمملكة العربية السعودية خلال افتتاح الدورة الخامسة لمنتدى مصر الدولى لكنوز الابداع بشرم الشيخ بحضور وفد ضم كلا من المستشار أسامة حاتم عوكل و الدكتورة زكية الاحمدى و الشاعر ناجى البطيش

والمستشار عبد القادر مكى الذى القى كلمة ترحيب و شرح الفرق بين يوم التاسيس واليوم الوطنى للمملكة وذلك بحضور عضوة مجلس النواب المصرى الدكتورة جيهان البيومى التى قدمت عبارات التهنئة و الترحيب بهذا الاحتفال كما رحبت بكل الوفود العربية الشقيقة

وقال المنتج الفنى وليد الحسينى رئيس المنتدى أنه سعيد بمواكبة المنتدى لمناسبات عربية خاصة عن العلاقات الطيبة و الأخوية بين الشعبين الشقيقين المصري والسعودي مشيرا إلي هذا الاحتفال يعد داعم قوى لنجاح الدورة الخامسة و قد زاد المنتدى رونق وتألق.

وأضاف أحمد مجدى المنسق العام بمحافظة جنوب سيناء أن هذه المناسبة و التى وافقت يوم افتتاح المنتدى قد لاقت استحسان جميع المشاركين.

منتدي مصر الدولي

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