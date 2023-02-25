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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طائرة مسيرة تحمل أسلحة وقنابل لداخل دولة عربية والسلطات تتحرك

طائرة مسيرة
طائرة مسيرة

نجحت القوات المسلحة الأردنية، اليوم السبت، في إحباط محاولة تهريب أسلحة وقنابل يدوية بواسطة طائرة مسيرة بدون طيار قادمة من الأراضي السورية.

ووفق قناة "المملكة" الأردنية، فقد أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية، صباح السبت، محاولة تهريب أسلحة وقنابل يدوية بواسطة طائرة مسيرة بدون طيار قادمة من الأراضي السورية.

ونقلت عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، قوله إن "قوات حرس الحدود، رصدت من خلال فريق كشف الطائرات المسيرة، محاولة اجتياز طائرة مسيرة بدون طيار الحدود، بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية".

وتابع المصدر: "بعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة تم العثور على بندقية M4 عدد (1)، و (4) قنابل يدوية".

التعامل مع المسيرة

كما تبين أنه تم إعداد الطائرة المسيرة بطريقة مفخخة في حال تم ضبطها من قبل عناصر حرس الحدود، وقام فريق هندسي مختص بالتعامل معها والتحفظ عليها، وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة، وفق المصدر ذاته.

وأكد المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه.

وتعزز القوات المسلحة الأردنية إجراءات الأمن على طول الحدود مع سوريا، منذ سنوات طويلة، لمواجهة أي محاولات تسلل أو تهريب غير قانونية، أو تهديد لأمن البلاد.ابل يدوية بواسطة طائرة مسيرة بدون طيار.

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