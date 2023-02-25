رجال طائرة الأهلي يواجه الوكرة القطري في البطولة العربية

يخوض الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم السبت عندما يلتقي مع نظيره فريق الوكرة القطري في خامس جولات الدور الأول من البطولة العربية للأندية التي تقام في القاهرة.

من المقرر أن تنطلق المباراة في الثامنة مساء اليوم، وتقام على صالة استاد القاهرة الدولي ،ويسعى الفريق إلى الفوز بها ومواصلة العروض القوية التي يقدمها في البطولة.

وكان الفريق قد استهل مشواره في البطولة بالفوز على فريق مصافي الشمال العراقي، ثم تغلب على فريق بني ياس الإماراتي وعلى خيبل اليمني والسيب العماني.

ويتواجد رجال طائرة الأهلي في المجموعة الثانية التي تضم فرق: مصافي الشمال العراقي والوكرة القطري وخيبل اليمني وبني ياس الإماراتي والسيب العماني،فيما تضم المجموعة الأولى كلا من : الأهلي القطري والميناء اليمني وكاظمة الكويتي والنصر البحريني والصداقة الفلسطيني والسويحلي الليبي.