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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رجال طائرة الأهلي يواجه الوكرة القطري في البطولة العربية

صدى البلد

يخوض الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم السبت عندما يلتقي مع نظيره فريق الوكرة القطري في خامس جولات الدور الأول من البطولة العربية للأندية التي تقام في القاهرة.

من المقرر أن تنطلق المباراة في الثامنة مساء اليوم، وتقام على صالة استاد القاهرة الدولي ،ويسعى الفريق إلى الفوز بها ومواصلة العروض القوية التي يقدمها في البطولة.

وكان الفريق قد استهل مشواره في البطولة بالفوز على فريق مصافي الشمال العراقي، ثم تغلب على فريق بني ياس الإماراتي وعلى خيبل اليمني والسيب العماني.

ويتواجد رجال طائرة الأهلي في المجموعة الثانية التي تضم فرق: مصافي الشمال العراقي والوكرة القطري وخيبل اليمني وبني ياس الإماراتي والسيب العماني،فيما تضم المجموعة الأولى كلا من : الأهلي القطري والميناء اليمني وكاظمة الكويتي والنصر البحريني والصداقة الفلسطيني والسويحلي الليبي.

الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي البطولة العربية للأندية النادي الأهلي صالة استاد القاهرة فريق بني ياس الإماراتي

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