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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

انهيار سوزان نجم الدين وزوجة شادى زيدان لحظة تشييع جثمانه.. فيديو

أيمن زيدان
أيمن زيدان

انهارت الفنانة سوزان نجم الدين وزوجة الفنان الراحل شادى زيدان أثناء تشييع جثمانه اليوم من مستشفى دار الشفاء في سوريا.

وسيطرت حالة من الحزن والدموع على الحضور ومنهم سوزان نجم الدين التى حرصت على التواجد بجانب الفنان ايمن زيدان. 

وفاة شادي زيدان 

أعلن عدد من الفنانين وفاة الفنان شادي زيدان، أمس الجمعة 24 فبراير، بعد دخوله في غيبوبة لمدة ما تقرب من 9 أيام، وكتب الفنان أيمن رضا، الله يرحمك يا شادي.. والعزاء لكل العائلة وكل محبينك".

جنازة وعزاء شادي زيدان 

يشيع جثمان الراحل شادي زيدان، من مستشفى دار الشفاء يوم السبت، الساعة العاشرة صباحاً، حيث يصلى عليه عقب صلاة ظهر يوم السبت في جامع النور - الرحيبة وتقبل التعازي في الرحيبة بعد القوس يومي السبت والأحد من الساعة ٤ حتى الساعة ٨ مساءً.

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مرض شادي زيدان 

وكان الفنان شادي زيدان، قد دخل في غيبوبة  عقب ساعات من نقله للمستشفى حيث تدهورت حالته الصحية وطالب العديد من نجوم الفن الدعاء للفنان السوري شادي زيدان ؛ خاصة فور علمهم بدخوله في غيبوبة اثر جلطة دماغية.

نقل شادي زيدان للمستشفى 

بعد أكثر من أسبوع من العمل المتواصل في قيادة حملة لإغاثة المنكوبين جرّاء الزلزال المدمّر الذي حدث في بلاده، تعرَّض الفنان السوري شادي زيدان شقيق النجم السوري أيمن زيدان لأزمة صحيّة خطرة استوجبت إدخاله بشكل طارئ الى المستشفى.

وأُُصيب زيدان بنزيف في الدماغ خلال تصويره أحد المسلسلات الدرامية الإثنين الماضي، ما دفع عدداً كبيراً من الفنانين للتضامن معه والدعاء له بالشفاء، وعلى رأسهم ليث مفتي الذي كتب عبر حسابه في موقع "فيسبوك" قائلاً: "سلامة قلبك يا خيي... خلال التصوير تعرّض الأخ شادي زيدان لوعكة صحية، الدعاء له بالشفاء، سلامة قلبك يا رفيقي".

وقالت سحر فوزي: "ألف سلامة عليك سلامة قلبك يا شادي شدة وبتزول بترجع أحسن من الأول... ناطرينك يا طيب". أما الفنان السوري أيمن رضا فكتب: "ألف سلامة عليك يا شادي".

وكتبت سلاف فواخرجي: "الله يقوّمك بالسلامة يا شادي، وترجع لعيلتك وترجعلنا بخير وسلامة يارب".

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