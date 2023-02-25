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برلمان

برلمانى : وزير الاتصالات يوفر كل الإجراءات للشركات الناشئة بمصر

النائب أحمد نشأت
النائب أحمد نشأت منصور ، وكيل لجنة الإتصالات بالبرلمان

قال النائب أحمد نشأت منصور ، وكيل لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان إن توجيهات الرئيس السيسي بأن تكون هناك الأولوية لمساندة الشركات الناشئة وتوسعها في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو اتجاه محمود ومقدر من الرئيس السيسى للإهتمام بالقضايا الاقتصادية والإستثمارية فى مصر.

وأكد منصور فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن توجيهات الرئيس السيسي يطبقها الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال توفير كافة الإجراءات والتيسيرات والبرامج التدريبية للشركات الناشئة فى مصر.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس استمع خلال الاجتماع إلى عرض من الدكتور عمرو طلعت حول جهود تأهيل وتدريب الموارد البشرية المصرية في مجال تكنولوجيا المعلومات، من خلال استراتيجية "مدينة مصر الرقمية"، التي تستهدف تعظيم الصادرات الرقمية، وزيادة عدد العاملين بالقطاع بما في ذلك المستقلين الذين يعملون بشكل حر أو في صناعة التعهيد، من خلال إنشاء مسار تعليمي تدريبي معتمد في علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

 كما اطلع الرئيس على مستجدات عدد من المبادرات والمشروعات، من بينها "أشبال مصر الرقمية"، ومراكز الإبداع الرقمية، وتطوير مكاتب البريد المصري، ومكاتب الشهر العقاري، والمناطق التكنولوجية، ومدارس التكنولوجيا التطبيقية على مستوى الجمهورية.

ولفت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى حصول مصر على أعلى فئة في مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2022 الصادر عن البنك الدولي، إضافة إلى تقدّم ترتيب هيئة البريد المصري في مؤشر التنمية البريدية الصادر عن الاتحاد البريدي العالمي خلال عام 2022، لتصبح الثانية عربياً وأفريقياً، والسابعة والخمسين على مستوى العالم، صعوداً من المركز الحادي والتسعين.

وجه الرئيس في هذا الصدد ببذل أقصى جهد لاستمرار ذلك التقدم وزيادته في جميع المجالات ذات الصلة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد أيضاً خلال الاجتماع أولوية توفير كل الدعم اللازم لبناء وتطوير قدرات الشباب المصري، ومساندة الشركات الناشئة وتشجيع توسعها في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موجهاً بمواصلة جهود الدولة في تعزيز التحول الرقمي، وميكنة الإجراءات الإدارية والحكومية تسهيلاً على المواطنين واختصاراً للوقت والمجهود والتكلفة، مع متابعة ومواكبة أحدث التطبيقات التكنولوجية في مجال الذكاء الاصطناعي، الذي تزداد أهميته وقيمته المضافة باطراد على المستوى العالمي.

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