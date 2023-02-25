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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بسعر خيالي.. حقيقة عرض «جواز السفر الدبلوماسي» للرئيس السادات في صالة مزادات|تفاصيل

صدى البلد

أُثيرت حالة من الجدل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار أنباء عن إعلان صالة مزادات أمريكية بيع جواز السفر الدبلوماسي للرئيس الراحل محمد أنور السادات في مزاد علني، حيث ربط البعض خروج مقتنياته من مكتبة الإسكندرية.. فما تفاصيل الأمر؟

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حقيقة بيع جواز سفر السادات في مزاد علني 

وأعلنت صالة مزادات «هيريتج » الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، بيع جواز السفر الخاص بالرئيس الراحل محمد أنور السادات بقيمة كبيرة وصلت إلى 47.000 دولار، إلا أن الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، شدد على أن المكتبة لم تحصل بأي شكل من الأشكال على جواز السفر الخاص بالرئيس الراحل محمد أنور السادات، وأن الجواز لم يكن ضمن المقتنيات التي أهدتها قرينته السيدة جيهان السادات إلى المكتبة، وفقًا لـ سكاي نيوز.

وأضاف أحمد زايد أن مكتبة الإسكندرية مؤسسة كبيرة ولها قوانين وقواعد، وعندما تحصل على أي أمر تكون هناك مدونة موجودة وموقع عليها، ويتم الاحتفاظ بالمقتنيات بالطريقة الصحيحة المؤمنة بحيث لا يستطيع أي شخص الوصول إليها.

مقتنيات الرئيس السادات لدى مكتبة الإسكندرية  

أكد أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، أن المكتبة تحصل على أي مقتنيات من شخصيات تقوم بحفظها بوثائق، موضحًا في تصريحات تليفزيونية، أن السيدة جيهان السادات كانت قد أهدت المكتبة بعض مقتنيات الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وتم إنشاء معرض يعرض مقتنياته، منوهًا أن المكتبة لا يوجد بها أي جواز سفر للرئيس الراحل، ولم تتسلم أي جواز سفر خاص به.

أوضح أحمد زايد، أن مكتبة الإسكندرية لديها مكتب الرئيس الراحل محمد أنور السادات ومجموعة من البدل العسرية والبدلة العسكرية التي كان يرتديها أثناء اغتياله.

 رد فعل أسرة السادات على أنباء بيع جواز سفره في مزاد علني 

ولم تتهاون أسرة الرئيس الراحل محمد أنور السادات في الأنباء التي تم تداولها عن بيع الجواز السفر الدبلوماسي للرئيس الراحل السادات في مزاد علني في الولايات المتحدة الأمريكية، وقالت رقية السادات ابنة الرئيس المصري الراحل في تصريحات لـ سكاي نيوز، إنها لا تعلم شيئًا رسميًا عما تردد عن الأمر، متسائلة عن كيفية وصوله إلى دار المزادات!!.

وطالبت السيدة رقية السادات بفتح تحقيق في قيام صالة المزادات بعرض جواز السفر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من سلمه إليهم، منوهة عن عدم وجود أي معلومات رسمية إليهم على الرغم من تداول تلك الأنباء على نطاق واسع.

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