تعليق مثير من مهيب عبد الهادي بعد خسارة الزمالك أمام الترجي

تغلب فريق الترجي التونسي على الزمالك بهدفين دون رد في المباراة التى أقيمت على ملعب رادس ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.



وكتب مهيب عبد الهادي، عبر حسابه علي فيسبوك: "الترجي التونسي يفوز علي الزمالك 2/0 ليتجمد رصيد الزمالك علي نقطة واحدة من 3 مباريات .... برأيك هل الزمالك يقدر علي تجاوز دور المجموعات ؟"

وسجل الترجي هدف اللقاء الأول في الدقيقة 35 عن طريق محمد بن حمودة، بعد خطأ فادح من عواد في امساك عرضية لاعب الترجي، واحرز محمد علي بن رمضان الهدف الثاني في مرمي الزمالك فى الدقيقة 92.