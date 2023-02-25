للموظفين .. وسيلة مواصلات توفّرلك 800 جنيه من مرتبك | فيديو

قال سيد متولي، الرئيس التنفيذي لجهاز النقل البري الداخلي والدولي، إن هناك عدة محاور للانتقال إلى العاصمة الإدارية من خلال استخدام الخط الثالث للمترو، معقبًا: "أي شخص جاي من المرج أو حلوان ، يستطيع استخدام المترو حتى محطة عدلي منصور، ومن ثم استقلال القطار المكهرب".



ولفت "متولي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت، إلى أن الاشتراك في المترو والقطار المكهرب، من شأنه أن يوفر للموظف ما يقرب من 800 جنيه شهريًا، ومن يقطن الشروق يستطيع استخدام أتوبيسات مجهزة وصولا للقطار الكهربائي، وفي المسارات البعيدة مثل طوخ سيتم تجميع الموظفين وصولاً إلى العاصمة الإدارية.



وأشار إلى أن الأساس انتقال الموظفين لوحدات سكنية بجوار عملهم في العاصمة الإدارية، ولكن الحلول المطروحة للإنتقال مؤقتة، لحين انتقال الموظفين لإقامتهم في العاصمة الإدارية.

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