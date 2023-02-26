4 خطوات.. طريقة الاستعلام عن المعاش بالرقم القومي

توفر الحكومة خدماتها للمواطنين بكل سهولة ويسر عبر الإنترنت، وذلك في إطار التوجه للتحول الرقمي، حيث يمكن للمواطنين الاستعلام عن المعاش بالرقم القومي إلكترونيا.

الاستعلام عن المعاش بالرقم القومي

وتتيح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إمكانية الاستعلام عن المعاش عبر موقعها الإلكتروني بطريقة سهلة ومبسطة للمواطنين.

خطوات الاستعلام عن المعاش بالرقم القومي

ويمكن للمواطن الراغب في الاستعلام عن المعاش بالرقم القومي القيام بمجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة والتي تتضمن ما يلي :-

- الدخول إلي موقع الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية.

- في هذه الخطوة يتم اختيار الاستعلام عن المعاش بالرقم القومي .

- أما الخطوة الثالثة، يطلب منك إدخال البيانات والتي تتضمن الرقم القومي مع التأكد من صحتها .

- وفى هذه الخطوة الرابعة والأخيرة للاستعلام عن المعاش بالرقم القومي الضغط علي أيقونة استعلام.

خدمات موقع التأمينات الاجتماعية

ويمكن للمواطن الحصول علي العديد من الخدمات التي تقدمها التأمينات الاجتماعية عبر موقعها بدلا من الذهاب إلي مكتب التأميات والتي من بينها:-



ـ توفر التامينات الاجتماعية إمكانية الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي.

- كما يمكن أيضا من خلال موقع الهيئة تسجيل رقم تأميني.

- التأمين على عامل بالقطاع الخاص.

- إخطار العامل مكتب الهيئة عند التحاقه بعمل.

- التأمين على العمالة غير المنتظمة.

- كما يمكن من خلال موقع الهيئة انهاء خدمة العمالة غير المنتظمة.

- الاستعلام عن مدد الاشتراك في التأمين الاجتماعي والأجور الخاصة.

- استعراض المعاشات المستحقة للمستفيد.

الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومى

وتوفر هيئة التأمينات الاجتماعية إمكانية الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومى عبر تلك الخطوات:-

- الدخول لموقع هيئة التأمينات واختيار خدمة الاستعلام عن الرقم التأمينى​ بالرقم القومى.

- يقوم المواطن الراغب في الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومى الضغط على ​​بدء الخدمة.

- فى هذه الخطوة يطلب منك إدخال البيانات الشخصية وهى بيانات الرقم القومى للمستعلم, والأسم الأول للأم وذلك ضمن خطوات الاستعلام عن الرقم التأميني.

- بعد الانتهاء من كتابة البيانات يتم النقر على أيقونة أنا لست روبوت.

- بعده يتم الضغط على أيقونة إرسال الطلب.



- وأخيرا بعد إرسال الطلب تظهر بيانات الرقم التأمينى.