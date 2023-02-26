عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

4 خطوات.. طريقة الاستعلام عن المعاش بالرقم القومي

المعاش
المعاش

توفر الحكومة خدماتها للمواطنين بكل سهولة ويسر عبر الإنترنت، وذلك في إطار التوجه للتحول الرقمي، حيث يمكن للمواطنين الاستعلام عن المعاش بالرقم القومي إلكترونيا.

الاستعلام عن المعاش بالرقم القومي

وتتيح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إمكانية الاستعلام عن المعاش عبر موقعها الإلكتروني بطريقة سهلة ومبسطة للمواطنين.

txt

لبلوغه سن المعاش.. محافظ كفر الشيخ يكرم مدير الشئون القانونية

txt

كيفية الحصول على قرض المعاش من البنوك

خطوات الاستعلام عن المعاش بالرقم القومي

ويمكن للمواطن الراغب في الاستعلام عن المعاش بالرقم القومي القيام بمجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة والتي تتضمن ما يلي :-

- الدخول إلي موقع الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية.

- في هذه الخطوة يتم اختيار الاستعلام عن المعاش بالرقم القومي .

- أما الخطوة الثالثة، يطلب منك إدخال البيانات والتي تتضمن الرقم القومي مع التأكد من صحتها .

- وفى هذه الخطوة الرابعة والأخيرة للاستعلام عن المعاش بالرقم القومي الضغط علي أيقونة استعلام.

خدمات موقع التأمينات الاجتماعية

ويمكن للمواطن الحصول علي العديد من الخدمات التي تقدمها التأمينات الاجتماعية عبر موقعها بدلا من الذهاب إلي مكتب التأميات والتي من بينها:-


ـ توفر التامينات الاجتماعية إمكانية الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي.

- كما يمكن أيضا من خلال موقع الهيئة تسجيل رقم تأميني.

- التأمين على عامل بالقطاع الخاص.

- إخطار العامل مكتب الهيئة عند التحاقه بعمل.

- التأمين على العمالة غير المنتظمة.

- كما يمكن من خلال موقع الهيئة انهاء خدمة العمالة غير المنتظمة.

- الاستعلام عن مدد الاشتراك في التأمين الاجتماعي والأجور الخاصة.

- استعراض المعاشات المستحقة للمستفيد.

الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومى

 

وتوفر هيئة التأمينات الاجتماعية إمكانية  الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومى عبر تلك الخطوات:-

- الدخول لموقع هيئة التأمينات واختيار خدمة الاستعلام عن الرقم التأمينى​ بالرقم القومى.

txt

برنامج تدريبي لمراجعي هيئة الاعتماد والرقابة لدفع منظومة التأمين الصحي الشامل

txt

بهدف تحسين قيمة المعاشات.. طريقة تعديل فئة دخل الاشتراك في التأمينات الاجتماعية

-  يقوم المواطن الراغب في الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومى الضغط على ​​بدء الخدمة.

- فى هذه الخطوة يطلب منك إدخال البيانات الشخصية وهى بيانات الرقم القومى للمستعلم, والأسم الأول للأم وذلك ضمن خطوات الاستعلام عن الرقم التأميني.

- بعد الانتهاء من كتابة البيانات يتم النقر على أيقونة أنا لست روبوت.

- بعده يتم الضغط على أيقونة إرسال الطلب.  
  
- وأخيرا بعد إرسال الطلب تظهر بيانات الرقم التأمينى.

المعاش الرقم القومي التأمينات الإجتماعية أصحاب المعاشات أصحاب المعاشات والمرتبات أموال المعاشات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق مثير من موسيماني على تعادل الأهلي أمام صن داونز

كارثة تنتظر الفريق.. نجم الزمالك السابق يُفجر مفاجأة بعد الخسارة أمام الترجي

مباراة الأهلي وصن داونز مباشر الآن في دوري أبطال إفريقيا

منعوه من الدخول | نجم الزمالك السابق يعتدي على أمن النادي

حقيقة رحيل أمير مرتضى منصور ومجلس إدارة الزمالك

بعد الهزة الأرضية بالسويس.. البحوث الفلكية تكشف مناطق النشاط الزلزالي في مصر|تفاصيل

غضب من كولر في الأهلي بسبب هذا اللاعب

بعد صرفها العام الماضي.. علاوة غلاء جديدة للمصريين بمناسبة شهر رمضان 2023|مقترح

موضوعات متعلقة

بشرى سارة.. مقترح لتعديل قانون المعاشات الجديد لصرف معاش الزوج

موعد زيادة المعاشات 2023 وحقيقة الزيادة الاستثنائية

ترشيحاتنا

نهاية العالم.. الأمم المتحدة تكشف عن مشاهد مروعة في مناطق الزلزال بتركيا

بيكيه يريد العودة.. شاكيرا تثير الجدل من جديد

أقل سعر دولار في البنوك اليوم 26-2-2023

حكم صيام وقيام ليلة النصف من شعبان.. دار الإفتاء ترد

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 4 فلسطينيين من قطاع غزة

الشباب والرياضة: تحديد القائم بأعمال رئيس نادي الزمالك مسئولية مجلس الإدارة فقط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نقش أثري غامض يكشف تاريخ السعودية قبل الإسلام

أول لقاح لعلاج السرطان .. هيحميك من المرض القاتل | اعرف التفاصيل

الختام .. أبرز جوائز مهرجان برلين في دورته الـ 73

الناس بتدور عليه .. إليكِ طريقة عمل الدجاج النباتي

فيديو

ماذا ينتظر العالم.. باحث الزلازل يثير القلق من جديد حول شهر مارس|تغطية خاصة

انخفاض كبير في أسعار البانيه والدواجن اليوم

شكلك وحش.. القصة الكاملة لوفاة طالبة بسبب تعرضها للتنمر من زميلاتها

علامات الزلزال المدمر.. تعرف عليها| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

تجربة صوفية

إلهام أبو الفتح

وفوق كل ذي علم عليم

كريمة أبو العينين

قلوبهم شتى

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

هند عصام

الأميرة والقزم

د. صفوت عمارة

شعبان شهر يغفل عنه الناس

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

اﻟﻤﺰﻳﺪ