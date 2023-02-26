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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

الأرخص في 2023 .. تسريبات تكشف مواصفات هاتف سامسونج A14 4G

تسريبات تكشف هاتف
تسريبات تكشف هاتف سامسونج الأرخص في 2023

كشفت تسريبات جديدة عدد من مواصفات هاتف Galaxy A14 4G المتوقع أن يكون واحدا ضمن أرخص الهواتف الذكية التي ستطلقها شركة سامسونج في الفترة القادمة، كما يعتبر الهاتف نسخة أرخص من Galaxy A14 5G الذي تم إطلاقه منذ أسابيع قليلة. 

 

وبحسب موقع Gizmochina فإنه قد تم رصد عدد من مواصفات هاتف سامسونج القادم  Galaxy A14 4G على منصة Google Play، كما سيصدر الهاتف جنبا إلى جنب مع عدد من هواتف الفئة المتوسطة والشبابية من فئة Galaxy A في شهر مارس المقبل. 

 

وسيوفر هاتف سامسونج  Galaxy A14 4G للمستخدمين تجربة مميزة من الاستخدام بأداء ذو كفاءة عالية مع تقنية الجيل الرابع للاتصالات 4G ، مع معالج من نوع MediaTek Helio G80 SoC من شركة ميديا تيك، مع وحدة معالجة الرسومات Mali G52 التي تعمل بسرعة 950 ميجا هرتز.   

 

وسيحصل هاتف سامسونج  Galaxy A14 4G على ذاكرة وصول عشوائية سعة 4 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجا بايت، مع نظام التشغيل أندرويد 13 ، كما سيحتوي على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 10 وات. 

 

وسيأتي هاتف سامسونج  Galaxy A14 4G بكاميرا ثلاثية خلفية الرئيسية تأتي بدقة 50 ميجابكسل مع عدسة فائقة الاتساع بدقة 5 ميجابكسل، ومستشعر ماكرو بدقة 2 ميجابكسل،مع كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل وبفتحة عدسة  f / 2.0 ،  لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو. 

 

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