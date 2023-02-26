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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحكومة العراقية: تجاوزنا المحنة ونمضي بقوة نحو دولة مستقلة وموحدة ومزدهرة

صدى البلد

قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إن بلاده تجاوزت المحنة وهي ماضية بقوة نحو "عراق مستقل ومستقر وموحّد ومزدهر".

وأضاف السوداني - في بيان نشرته قناة “السومرية نيوز” العراقية اليوم، أن "رئيس مجلس الوزراء استضاف، الوفود المشاركة في المؤتمر الـ 34 للاتحاد البرلماني العربي، وأقام مأدبة عشاء على شرف الوفود المشاركة في المؤتمر الذي تحتضنه العاصمة بغداد.

وعبّر السوداني عن ترحيبه بالوفود المشاركة، مجدداً توجّه العراق نحو عقد الشراكات التنموية البنّاءة، طويلة الأمد مع الاشقاء، من أجل مواجهة التحديات؛ بما يحقق مصالح كل الشعوب الشقيقة.

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