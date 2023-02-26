مناقشة رباعيات زمان كورونا بثقافة المنصورة

تحت عنوان “الصورة الشعرية في رباعيات سمير الأمير”، يستضيف نادي الأدب بقصر ثقافة المنصورة ندوة لمناقشة ديوان “رباعيات زمان كورونا”، للشاعر سمير الأمير، في الخامسة من مساء اليوم الأحد.



يناقش الديوان الروائي والمستشار أحمد صبري أبو الفتوح، الشاعر سعيد المصري، الشاعرة د. رشا الفوال، الشاعرة حنان ماهر، الروائية رحاب عمر، ويدير اللقاء الشاعر محمد عطوة.

ومن رباعيات الديوان:

قصايدى مش هدوم مبلولة عايزة نِشير

دى كائنات حية عارفه دربها وبتسير

كالمهر أول ما يتولد يتنفض و يقوم

المطبعة مالهاش لزوم، لأنى “سمير”

اللى خلق حسنها، أكيد خلق أعذار

تبارك الله يا جدع، ما تجيبش سيرة النار

أنا شفت فيها نوره، وقدرته بكتنى

وجاى تبكتنى على نعمة الإبصار؟

حتعمل ايه فى شعب عنده الموت خلود؟

وبرغم كل الشقا وقرف التاريخ موجود

يا كورونا فوت من هنا، بطل عبط

دى بلاد تقرقش زلط، مهما انتهت، بتعود