عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

مناقشة رباعيات زمان كورونا بثقافة المنصورة

صدى البلد

تحت عنوان “الصورة الشعرية في رباعيات سمير الأمير”، يستضيف نادي الأدب بقصر ثقافة المنصورة ندوة لمناقشة ديوان “رباعيات زمان كورونا”، للشاعر سمير الأمير، في الخامسة من مساء اليوم الأحد.
 

يناقش الديوان الروائي والمستشار أحمد صبري أبو الفتوح، الشاعر سعيد المصري، الشاعرة د. رشا الفوال، الشاعرة حنان ماهر، الروائية رحاب عمر، ويدير اللقاء الشاعر محمد عطوة.

txt

وفاة الشاعر سعد عبد الرحمن الرئيس الأسبق للهيئة العامة لقصور الثقافة

txt

معرض أرشيف الحياة في مصر.. تفاصيل شيقة لـ منتصف القرن الماضي

ومن رباعيات الديوان:

 قصايدى مش هدوم مبلولة عايزة نِشير
دى كائنات حية عارفه دربها وبتسير
كالمهر أول ما يتولد  يتنفض و يقوم
المطبعة مالهاش لزوم، لأنى “سمير”
اللى خلق حسنها، أكيد خلق أعذار
تبارك الله يا جدع، ما تجيبش سيرة النار
أنا شفت فيها نوره، وقدرته بكتنى
وجاى تبكتنى على نعمة الإبصار؟
حتعمل ايه فى شعب عنده الموت خلود؟
وبرغم كل الشقا وقرف التاريخ موجود
يا كورونا فوت من هنا، بطل عبط
دى بلاد تقرقش زلط، مهما انتهت، بتعود

ثقافة المنصوره الكورونا نادى الادب الصورة الشعرية قصر ثقافة المنصورة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كارثة تنتظر الفريق.. نجم الزمالك السابق يُفجر مفاجأة بعد الخسارة أمام الترجي

تعليق مثير من موسيماني على تعادل الأهلي أمام صن داونز

مباراة الأهلي وصن داونز مباشر الآن في دوري أبطال إفريقيا

منعوه من الدخول | نجم الزمالك السابق يعتدي على أمن النادي

دخول مصر منطقة حزام الزلازل.. توضيح عاجل من البحوث الفلكية

بعد صرفها العام الماضي.. علاوة غلاء جديدة للمصريين بمناسبة شهر رمضان 2023|مقترح

حقيقة رحيل أمير مرتضى منصور ومجلس إدارة الزمالك

الفراخ في النازل.. كم وصل سعر الأرز والدجاج في السوق الآن؟

ترشيحاتنا

سعر عيار 18 اليوم في محلات الصاغة 26-2-2023

قراءة التسلسل الجيني.. تفاصيل اللقاح الجديد للسرطان

أفضل طريقة لاغتنام ليلة النصف من شعبان.. علي جمعة يكشف عنها

ثورات بركان جديد.. اليونان على صفيح ساخن بسبب زلزال تركيا

CIA: إيران أصبحت قادرة على تخصيب اليورانيوم بنسبة 90%

دعاء ليلة "الدخلة" وبيان فضله وبركته.. تعرف عليه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من غير حقن.. اللقاح البخاخ الحل السحري لـ كورونا

نقش أثري غامض يكشف تاريخ السعودية قبل الإسلام

أول لقاح لعلاج السرطان .. هيحميك من المرض القاتل | اعرف التفاصيل

الختام .. أبرز جوائز مهرجان برلين في دورته الـ 73

فيديو

ماذا ينتظر العالم.. باحث الزلازل يثير القلق من جديد حول شهر مارس|تغطية خاصة

انخفاض كبير في أسعار البانيه والدواجن اليوم

شكلك وحش.. القصة الكاملة لوفاة طالبة بسبب تعرضها للتنمر من زميلاتها

علامات الزلزال المدمر.. تعرف عليها| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

تجربة صوفية

إلهام أبو الفتح

وفوق كل ذي علم عليم

كريمة أبو العينين

قلوبهم شتى

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

هند عصام

الأميرة والقزم

د. صفوت عمارة

شعبان شهر يغفل عنه الناس

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

اﻟﻤﺰﻳﺪ