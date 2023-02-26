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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

انخفاض 20 جنيها في الكيلو.. بشرى للمواطنين بشأن أسعار الدواجن

صدى البلد

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، إن أزمة الدواجن نتجت من وجود فجوة في الإنتاج تقدر بـ40% من الدواجن، مع اقتراب شهر رمضان، مشيرًا إلى أن الدولة وافقت على استيراد كمية من الدواجن تقدر بـ50ألف طن، وهذا شيء جيد جدًا، من شأنه أن يقلل الفجوة.


وتابع "السيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، أن سعر الدواجن انخفض لـ69 جنيها في المزرعة بما يعادل انخفاض 20 جنيها للكيلو، مشيرًا إلى أن تكلفة كيلو الدواجن في المزرعة الآن تقدر بـ60 جنيها، وتباع بـ65 جنياه، لكي يحقق المربي جزءا من الربحية حتى يستمر في التربية. 


ولفت إلى أن السوق سينضبط الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن سعر كيلو الدواجن لا يجب أن ينخفض أقل من 65 جنيها، حفاظّا على المربي، وصناعة الدواجن ككل.


وأضاف أن هناك توجه من الحكومة في التوسع في ذارعة الصويا والذرة بطريقة تعاقدية مع المزارعين لإنتاج الاعلاف والزيوت الفترة المقبلة، وهذا الأمر ممتاز للغاية.


وأشار إلى أن اليوم شهد طرح الدواجن المجمدة في المنافذ الخاصة بالقوات المسلحة والداخلية، ومنافذ وزارة التموين، وهذا من شأنه أن يساهم في استقرار الأسعار، معقبًا: "الجميع يسعى لإرضاء المواطن خلال الفترة الحالية، لأن الوضع صعب للغاية".
 

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