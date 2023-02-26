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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

اسم وقصة أول فيلم مصري ناطق..تفاصيل ستدهشك

صدى البلد

يصادف اليوم ٢٦ فبراير عرض أول فيلم مصري ناطق وهو "شجرة الدر" وتم عرضه سنة 1935م فتم عرضه في دار سينما مسرحالأزبكية بالقاهرة، وسينما "جومون بالاس" فى محافظة الإسكندرية.

أشارت العديد من المصادر أيضًا لفيلم “ أولاد الذوات”، تم تصنيف على أنه نصف ناطق ولكن شجرة الدر كان أول فيلم ناطق كامل.
 

قدمت الفنانة آسيا داغر بدور البطولة ولعبت  دور "شجرة الدر"، ومارى كوينى فى دور "سلامة"، وعبد الرحمن رشدى فى دور "عز الدين"،كان الفيلم من سيناريو وحوار وإخراج أحمد جلال، عن قصة الأديب اللبنانى جرجى زيدان.

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قصة فيلم شجرة الدر

وعن قصة الفيلم فهى تدور أحداثه في القرن الـ 13 الميلادى حيث تستحوذ الجارية التركية "شجرة الدر" على قلب "الملك الصالح"،فيتزوجها لتتدخل في شئون البلاد وترسم وتخطط المكائد والخطط عند نشوب الحرب ضد الصلبيين، وعندما يموت الملك الصالح أثناء الحربفتخفى خبر موته حتى لا يهتز الجند في المعركة وتظل تحكم وتأمر باسمه حتى تم النصر على الصليبيين، ثم بعدها تعلن خبر موت الملك الصالح حتى يجيئ ابنه من زوجته الأولى ويدعى "طوران شاه" ليحكم خلفًا لأبيه، لكنه كان لا يحب شجرة الدر، لكن عز الدين أبيك كبيرالمماليك يؤيد شجرة الدر، فيقتل طوران شاه مع رجاله، وتتزوج شجرة الدر من عز الدين أبيك وتتوج شجرة الدر ملكة على عرش مصر إلاأنها تجد عز الدين أبيك يمثل عقبة لها في الحكم فتؤجر من يقتله .

ثم بعد ذلك  تعود سلامة زوجة عز الدين أبيك الأولى حتى تنتقم من شجرة الدر، وتراسل الخليفة في بغداد حتى يصدر أمره بخلع شجرةالدر، فيوفد الخليفة رسوله، وتخلع المرأة نفسها عن العرش، وتستطيع سلامة شراء حراس شجرة الدر لتنفرد بها وتقتلها في عقر ملكها وتكون نهاية شجرة الدر التي بقى اسمها في أوراق التاريخ.

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فيلم اول فيلم مصري ناطق أولاد الذوات آسيا داغر شجرة الدر جرجي زيدان

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