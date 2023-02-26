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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يستحق الصدارة.. تعليق نبيل الحلفاوي على مباراة الأهلي وصن داونز

صدى البلد

علق الفنان نبيل الحلفاوي، على مباراة الأهلي وصن داونز التي انتهت بالتعادل الإيجابي، ضمن مباريات دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا.

وكتب: "الأفضل في الأهلي اليوم الشناوي مروان عطية الشحات ثم معلول وصاحب الهدف منعم. وبالمناسبة، يبدو أن مركز الجناح بالنسبة لشريف أنسب. ‏اما عن صن داونز فهو فريق محترم بيلعب كورة حلوة ويستحق صدارة المجموعة".

وسقط النادي الأهلي في فخ التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعت بينهما على استاد الأهلي وي السلام في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وبهذا التعادل رفع الأهلي رصيده إلى نقطة من مباراتين بينما ارتفع رصيد صنداونز للنقطة السابعة في صدارة المجموعة الثانية.

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