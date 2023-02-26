مركز سلمان للإغاثة: التبرعات لمتضرري الزلزال بتركيا وسوريا تجاوزت 457 مليون ريال

أعلن مركز سلمان للإغاثة بالمملكة العربية السعودية اليوم الأحد أن تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة متضرري الزلزال بسوريا وتركيا تجاوزت 457 مليون ريال.



وذكر المركز - في بيان أوردته قناة (الإخبارية) السعودية - أن عدد المتبرعين بلغ حتى الآن قرابة المليوني متبرع في منصة (ساهم) ضمن الحملة التي يشرف عليها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.



وكان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قد أطلق الحملة الشعبية عبر منصة "ساهم" لمساعدة المتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا، وذلك تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.