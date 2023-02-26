عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

في حادث تصادم

تراخيصه منتهية.. القبض على سائق ميكروباص صدم سيارة بمصر القديمة وهرب

المتهم
المتهم

ألقى رجال الأمن بالقاهرة القبض على سائق ميكروباص صدم سيارة أخري وهرب بمصر القديمة ، وتبين انتهاء صلاحية التراخيص.

ورصدت أجهزة الأمن ، تداول منشور عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام تضرر أحد المواطنين من قائد سيارة أجرة "ميكروباص" لإصطدامه بسيارته حال تواجده بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة ولاذ قائدها بالفرار .

المتهم

وبإجراء التحريات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة حال استقلاله السيارة الأجرة الميكروباص منتهية التراخيص .

وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

مصر القديمة سائق فيس بوك حادث تصادم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ رخصت تاني.. الكيلو يتراجع 26 جنيها الآن ومفاجأة في سعر البانيه

صدقت التوقعات.. هبوط جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد

شوبير يفتح النار على مدرب الزمالك ويصدم جمهور الأهلي

عيار 21 الآن مفاجأة.. تراجع قوي بأسعار الذهب لأول مرة منذ 80 يوما

آخر كلمات مرتضى منصور قبل ذهابه إلى مركز الإصلاح والتأهيل.. فيديو

بشائر رمضان.. الدواجن تتراجع 26 جنيها والبيض 15 وانخفاض كبير في الخضراوات

صدمة للجمهور.. شوبير يكشف إصابة نجوم الأهلي

ضربني بمنطقة حساسة.. التحقيقات تكشف تفاصيل تحرش سائق أوبر بسيدة جامعة الدول

موضوعات متعلقة

عاطل يستوقف سائق تاكسي لتوصيله ويسرقه بالإكراه في الخليفة

سائق نقل يصطدم بسيارة تستقلها عائلة ويهرب عكس الإتجاه بالقاهرة.. والأمن يضبطه

مرور القاهرة: تحويلات للطرق بسبب تطوير شبكة الصرف الصحي بالمقطم.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

تجاوزت 4 مليارات جنيه.. مدبولي: تطوير وإنشاء 50 مركزا صحيا ومستشفى بسيناء

سن كبير وملامح متغيرة.. الجمهور يهاجم منى زكى بسبب مسلسل تحت الوصاية

ضربة موجعة للأهلي .. شوبير يعلن إصابة 3 لاعبين وغيابهم عن مباراة الداخلية

الأردن.. انطلاق قمة العقبة بحضور سياسيين فلسطينيين وإسرائيليين

الصحة: شهادة الفحص الطبي شرط توثيق عقد الزواج عند المأذون أو بالكنائس

اللورد كرومر تاريخ مدمر للفكر العربي الإسلامي.. وحادثة دنشواي أخرجته من مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ64.. 10 صور أثارت الجدل لـ سلوى خطاب| شاهد

اكتشاف أصغر مصاب بمرض الزهايمر في الصين.. لن تصدق عمره

للرجال.. تناول هذا المشروب يؤثر على الخصيتين| احذر

في عيد ميلادها الـ57 .. 10 صور أثارت ضجة لـ نجوى كرم|شاهد

فيديو

هل انفصلا.. فنانة شهيرة تتسبب في طلب حلا شيحة الطلاق من معز مسعود|فيديوجراف

تحجب الرؤية وتسبب حوادث قاتلة.. حشرات غريبة تهاجم السيارات في الإسكندرية|فيديوجراف

بعد صدق تنبؤاته بزلازل تركيا الأخيرة.. العالم الهولندي يتوقع كارثة جديدة |فيديوجراف

تامر عبد المنعم يكشف حقيقية تصريحاته الصادمة عن نادية الجندي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

تجربة صوفية

إلهام أبو الفتح

وفوق كل ذي علم عليم

كريمة أبو العينين

قلوبهم شتى

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

هند عصام

الأميرة والقزم

د. صفوت عمارة

شعبان شهر يغفل عنه الناس

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

اﻟﻤﺰﻳﺪ