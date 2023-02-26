تراخيصه منتهية.. القبض على سائق ميكروباص صدم سيارة بمصر القديمة وهرب

في حادث تصادم

الأحد 26/فبراير/2023 - 01:12 م 2/26/2023 1:12:26 PM

ألقى رجال الأمن بالقاهرة القبض على سائق ميكروباص صدم سيارة أخري وهرب بمصر القديمة ، وتبين انتهاء صلاحية التراخيص.

ورصدت أجهزة الأمن ، تداول منشور عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام تضرر أحد المواطنين من قائد سيارة أجرة "ميكروباص" لإصطدامه بسيارته حال تواجده بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة ولاذ قائدها بالفرار .

المتهم

وبإجراء التحريات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة حال استقلاله السيارة الأجرة الميكروباص منتهية التراخيص .

وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.