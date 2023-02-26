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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كلوديا حنا تخطف الأنظار فى حفل اليوبيل الفضى لمدينة الإنتاج الإعلامى

كلوديا حنا
كلوديا حنا

حرصت الفنانة العراقية كلوديا حنا على حضور حفل اليوبيل الفضي لتأسيس مدينة الإنتاج الإعلامى، والذى أقيم مساء أمس بقاعة الاحتفالات بالمدينة، بحضور عدد كبير من نجوم الفن في مصر والوطن العربي، ونخبة من رجال السياسة والشخصيات العامة.

وتألقت كلوديا على السجادة الحمراء للحفل مرتدية فستان أسود مطرز أنيق وجذاب من تصميم زينة زكى ومكياج مريم فاروق وكوافير هيكليف حنا.

كلوديا حنا 


وشهد الحفل تكريم عدد من الفنانين والمخرجين والمنتجين وكبار كتاب الدراما، الذين أثروا بأعمالهم الفنية الخالدة، التي أنتجتها المدينة على مدار تاريخها وأثرت في وجدان المشاهد العربي من الخليج للمحيط، كما جرى تكريم رؤساء مجالس إدارات المدينة السابقين، الذين لم يدخروا جهدًا في خدمة هذا الكيان الضخم، وتركوا بصمات كبيرة ساهمت في نجاح المدينة على مدار الـ25 عاما.

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وتستعد كلوديا حنا لاستئناف تصوير دورها فى مسلسل "هابي هالوين" مع النجمة حنان مطاوع، بعد عيد الفطر المقبل، حيث صورت كلوديا عدد من مشاهدها الأولى فى العمل قبل توقفه لانشغال الابطال بأعمالهم الرمضانية،

وتجسد كلوديا خلال الأحداث شخصية "هندة" من عائلة ثرية وتربطها صداقة قوية مع حنان مطاوع ومن عائلة ثرية، وتكشف الحلقات عن طبيعة علاقتها بحنان ومفاجآت فى الأحداث.

كلوديا حنا 



مسلسل "هابي هالوين" مقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية، وهو بطولة حنان مطاوع، محمود عبد المغني، محمد كيلاني، فرح يوسف، سامية الطرابلسي، كلوديا حنا، مروة الأزلي، سيناريو وحوار محمد أشرف وإخراج أحمد عبده، إنتاج محمد سطوحي.

 وتدور أحداثه في إطار بوليسي مثير حول جريمة قتل تحدث يوم الهالوين وتشير أصابع الاتهام حول أكثر من شخصية ويتم البحث عن كشف اللغز.

يذكر أن كلوديا حنا قدمت في رمضان الماضي المسلسل العراقي "قط أحمر 2" بمشاركة أحمد وحيد، مارينا العبيدي، نور محمد تقى، حسن حنتوش، رشا رعد، بتول كاظم، بيداء رشيد، صبا إبراهيم، صلال هادي، سارة البحراني، أساور عزت، مصطفى بهجت ومن تأليف أحمد وحيد وإخراج مصطفى حكمت وناقش العمل العديد من المشاكل المجتمعية بشكل كوميدي.

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