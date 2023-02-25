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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

طلبت حذف اللقطة.. انفعال ياسمين عز على لمياء الأمير بعد تصريحاتها ضد الرجل

لمياء الأمير
لمياء الأمير

كشفت الفنانة لمياء الأمير عن كثير من التفاصيل فى حياتها الفنية والشخصية وذلك خلال استضافتها فى برنامج “كلام الناس” والذى تقديمه الإعلامية ياسمين عز حيث صرحت بععد من التصريحات النارية لها ضد الزواج وهو الامر الذى خلق حالة من الشد والجذب بين لمياء وياسمين عز المعروفة بآرائها. 

وقالت لمياء الأمير: أعانى حاليا من قلة الأعمال التى تعرض على وأجد ان معظم الأعمال المعروضة مجرد ظهور كضيف شرف وهو الامر الذى استوقفنى حيث كنت من النجمات اللاتى تتواجد دائما على الساحة الفنية بأكثر من عمل ولكن هذه الفترة وجدتها قليلة وفى نفس الوقت لا تناسبنى. 

وأضافت لمياء الأمير : "الأدوار ليست مثل السابق فضلا عن ان كم الأعمال التى تعرض حاليا أصبح قليلة عن الفترة السابقة وهو ما أثر كثيرا على الأجور وبالتالى أقبل بعض الاعمال التى تعرض على حتى وان كانت ضيف شرف وقد تعرضت الى أزمة من قبل نتيجة قبولى عمل ولكنى غير راضية عنه وانتابتنى حالة من البكاء الشديد تحدثت مع أشرف زكى. 

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لمياء الأمير 

وكشفت لمياء الأمير عن علاقتها بالفنان الراحل سعيد عبد الغنى وابنه الفنان احمد سعيد عبد الغنى حيث قالت : ان خالى سعيد عبد الغنى وابن خالى أحمد سعيد عبد الغنى والمفارقة اننى ظهرت فى دور زوجة خالى ضمن احداث مسلسل “الست اصيلة” مع فيفى عبده، وشقيقى طارق الأمير مؤلف وممثل وعمره ما رشحني في عمل وإنعام محمد علي في أم كلثوم اتفاجئت لان هناك صلة قرابة بيننا. 

واوضحت لمياء الأمير : "اعتزلت الفن 8 سنين عندما دخلت الجامعة لأني تزوجت  فى أولى كلية وزوجى لم يفرض على اى قرار ومنها الاعتزال ولكنى قررت الابتعاد بسبب ابنتى التى كان من الضرورى ان اراعيها واما عن تجربة الزواج فأننى لن اعيدها مرة ثالثة واتعودت على الوحدة ومستحيل اعيش تانى مع راجل أننى وحيدة 11 عاما بدون رجل فى حياتى وهدفى فقط حاليا ان اربى احفادى وارعاهم واعتنى بابنتى وأرى ان الزواج هو أسوأ شيئ فى الدنيا. 

ولكن ياسمين عز قررت ان تشجعها على الزواج مجددا قائلة: "إنت مفتقدة أجمل شيء في الحياة"، لترد الأولى: "مين قال كده، الزواج أسوأ شيء في الحياة"، لتنفعل عز وتطالب بحذف اللقطة.

لمياء الأمير الفنانة لمياء الأمير ياسمين عز الاعلامية ياسمين عز كلام الناس برنامج “كلام الناس”

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طلبت حذف اللقطة.. انفعال ياسمين عز على لمياء الأمير بعد تصريحاتها ضد الرجل

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