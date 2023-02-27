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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء قيام الليل للزواج.. كلمات نبوية تجلب لكِ الزوج الصالح

صدى البلد

دعاء قيام الليل للزواج.. يسعى كل أب وأم وخاصة الأم لزواج أبنتها، وعلى من يدعو بزواج ابنتهم أن يصلى على النبي قبل دعاء قيام الليل للزواج أو قبل أي دعاء آخر وثم يختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من مواطن استجابة الدعاء الصلاة على النبي، كمان أن دعاء قيام الليل للزواج يحتاج ليقين كامل ونية خالصة لله عز وجل فهو القادر على تيسير الأمور كلها.

دعاء سيدنا موسى تيسير الزواج 

"رَبّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْت إِلَيَّ مِنْ خَيْر فَقِير”

دعاء قيام الليل للزواج 

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا.

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دعاء قيام الليل للزواج 

اللهم أرزقني بزوج صالح تقي محب لله ورسوله ناجح في حياته، وأن أكون قرة عينه وقلبه ويكون قرة عيني وقلبي، الحمد لله رب العالمين وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.

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دعاء قيام الليل للزواج 

اللهم إني أسالك بدعاء ذي النون يوم دعاك في ظلماتٍ ثلاث: ظلمة الليل، وظلمة البحر، وظلمة بطن الحوت،فاستجبت له ونجيته، لا إله إلا أنت سبحانك إنّي كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.


اللهمَّ بعلْمِك الغيبِ، وقدْرتِك على الخلقِ أحْيِني ما علمتَ الحياةَ خيرًا لي، وتوفَّني إذا علِمْتَ الوفاةَ خيرًا لي،اللهمَّ أسألُك خشيتَك في الغيبِ والشهادةِ، واسألُك كلمةَ الإخلاصِ في الرضا والغضبِ، واسألُك القصدَ في الفقرِ والغنى، واسألُك نعيمًا لا ينفدُ واسألُك قرةَ عينٍ لا تنقطعُ، واسألُك الرضا بالقضاءِ، واسألُك بَرْدَ العيْشِ بعدَ الموتِ، واسألُك لذَّةَ النظرِ إلى وجهِك، والشوقَ إلى لقائِك، في غيرِ ضرَّاءَ مضرةٍ، ولا فتنةٍ مضلَّةٍ، اللهمَّ زيِّنا بزينةِ الإيمانِ، واجعلْنا هداةً مُهتدينَ.

 

اللهم أني أسألك مِنِ الخيرِ كُلِهِ عاجله وآجله، ما علمتُ مِنهُ وَما لَم أعلم، وأعوذ بك مِنَ الشَرِ كُلِه ما علمت منه وما لم أعلم، وغير ذلك من الدعاءِ بالخيرِ في الدنيا والآخرة.


اللهم إني أسألك بأسمك الأعظم الذي إذا سألك به أحد أجبته وإذا استغاثك به احد اغثته واذا استنصرك به أحد استنصرته، أن تزوجني يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام.


اللهمّ يا دليل الحائرين، ويا رجاء القاصدين، ويا كاشف الهم، ويا فارج الغمّ، اللهمّ زوّجنا، واغننا بحلالك عن حرامك، يا الله، يا كريم، يارب العرش المجيد، ارحمنا برحمتك يا أرحم الرّاحمين.


اللهم إني أسالك بدعاء ذي النون يوم دعاك في ظلمات ثلاث ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت فاستجبت له ونجيته لا إله إلّا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أن تيسر لى زواجي وتعجل لى بفرحتي.


يا من إذا قلت للشيء كن فيكون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إني أريد أن أتزوج فقدر لي من الرجال من هم اعف و أحفظهم لي في نفسي ومالي واوسعهم رزقا وأعظمهن بركة.

 

اللهمَّ بعلْمِك الغيبِ، وقدْرتِك على الخلقِ أحْيِني ما علمتَ الحياةَ خيرًا لي، وتوفَّني إذا علِمْتَ الوفاةَ خيرًا لي،اللهمَّ أسألُك خشيتَك في الغيبِ والشهادةِ، واسألُك كلمةَ الإخلاصِ في الرضا والغضبِ، واسألُك القصدَ في الفقرِ والغنى، واسألُك نعيمًا لا ينفدُ واسألُك قرةَ عينٍ لا تنقطعُ، واسألُك الرضا بالقضاءِ، واسألُك بَرْدَ العيْشِ بعدَ الموتِ، واسألُك لذَّةَ النظرِ إلى وجهِك، والشوقَ إلى لقائِك، في غيرِ ضرَّاءَ مضرةٍ، ولا فتنةٍ مضلَّةٍ، اللهمَّ زيِّنا بزينةِ الإيمانِ، واجعلْنا هداةً مُهتدينَ.

دعاء قيام الليل للزواج دعاء قيام الليل للزواج بمن تحب دعاء سيدنا موسى تيسير الزواج

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