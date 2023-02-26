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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

هل العمل في تجارة بيع الريسيفر لاستقبال القنوات الفضائية حرام؟

هل العمل في تجارة
هل العمل في تجارة بيع الريسيفر لاستقبال القنوات الفضائية حرا

هل العمل في تجارة بيع الريسيفر لاستقبال القنوات الفضائية حرام؟.. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية.


وقالت دار الإفتاء في فتوى  لها لا مانع شرعًا من التجارة في هذه الأجهزة، والمسؤولية إنما تكون على مستعملها؛ فإن استعملها في الحلال فحلال، وإن استعملها في الحرام فعليه الحرمة.

ما حكم بيع منتجات التجميل، وهل العمل فيها حرام؟"، سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، خلال فيديو البث المباشر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأجاب الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي السابق لمفتي الجمهورية، قائلًا: «ليس حراما على الإطلاق، هل أنتِ تجبرين الناس على الشراء، أم تبيعين وتقولين لا شأن لي».

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وأضاف : «القاعدة الشرعية تقول:" الحرمة إذا لم تتعين حلت"؛ فأي شيء في الحياة له استعمالين، واحد في الحلال، وآخر في الحرام، والإنسان ببيعه أو إنتاجه ليس عليه حرمة، وإنما المستخدم هو المسئول».

ما حكم بيع الميك أب؟ سؤال أجاب عنه أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأجاب ممدوح، قائلًا إن بيع الميك أب جائز ولا شيء فيه.

مستحضرات التجميل

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: “ما حكم العمل في مستحضرات التجميل سواء بالصناعة أو الإنتاج أو التجارة؟”.

وأجاب الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن العمل فى مستحضرات التجميل جائز ولا حرج فيه.

وأضاف أمن الفتوى خلال بث مباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها على فيسبوك: أن القاعدة تقول إن كل ما له استعمال جاز إنتاجه وصناعته والاتجار فيه بيعاً وشراء، والإثم يكون على المستعمل إذا استعمله فى الحرام.

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