إشارة واضحة لبوتين.. تحركات عسكرية لأمريكا وألمانيا وبولندا ردا على تهديدات روسيا

قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، اليوم الأحد، إن واشنطن تجري محادثات مع برلين ووارسو لإجراء مناورات عسكرية مشتركة في بولندا ردا على تهديد روسيا للحدود الشرقية لحلف الناتو.

وقال بيستوريوس، لمحطة “إيه.آر.دي” إنه “يجري النظر في التدريبات” دون تأكيد أو إضافة أي تفاصيل في الوقت الحالي.

وأضاف أن المناورات العسكرية في بلد متاخم لأوكرانيا غزته روسيا قبل عام سترسل إشارة «واضحة جدا» إلى حلفاء الناتو «ولكن أيضا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين».

وقال بيستوريوس، إن “حلف شمال الأطلسي بعيد كل البعد عن أن يكون ضعيفا كما اعتقد بوتين لفترة طويلة”.