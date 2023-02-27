أسراب الطيور غامضة تترك السماء وتهبط على الأرض.. هل تنذر بـ كارثة؟

بعدد لا يعد ولا يحصى أثار سرب غامض من الطيور الخوف والقلق في نفوس المواطنين بعد أن اجتاحوا أحد شوارع المكسيك.

فقد اصطف آلاف الطيور على طرقات المكسيك ، وتركت الناس يعتقدون أنها علامة على نهاية الزمان، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

في إحدى التدوينات المنتشرة على موقع تويتر ، التقط أحد المستخدمين لقطات لآلاف الطيور وحذر من أزمة بيئية يبدو أن الطيور تتوقعها.

كما تم رصد مشاهدات جماعية للطيور في أجزاء من الولايات المتحدة أيضًا ، مع مشاركة صورة لولاية تكساس وصورة لونج آيلاند ، نيوجيرسي أيضًا.

ولكن يبدو أن الرعب الوحيد هو في محاولة المستخدمين معرفة سبب نزول الطيور إلى الشوارع، ولكن يبدو أنه بخلاف مزاعم العواصف والانفجارات الشمسية، يمكن أن يكون أحد الأسباب هو الهجرة الأكثر طبيعية إلى المكسيك ، مع وجود عدد قليل من خبراء الطيور الذين أعلنوا أنفسهم بأنهم موسم تكاثر الطيور.