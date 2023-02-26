بيلاروسيا: وسائل الإعلام الأوكرانية تنشر أكاذيب حول إطلاق النار عبر الحدود

حذرت وكالة الحدود البيلاروسية ، الأحد ، من أن وسائل الإعلام الأوكرانية كانت تنشر معلومات مضللة حول تبادل لإطلاق النار على حدودهما المشتركة أسفر عن مقتل جندي أوكراني.



وقال أنطون بيتشكوفسكي ، المتحدث باسم لجنة الحدود الحكومية لوكالة سبوتنيك ، 'أشارت عدة مصادر على الإنترنت ... إلى وسائل الإعلام الأوكرانية التي زعمت وقوع إطلاق نار عبر الحدود على الحدود مع أوكرانيا في 25 فبراير'.



واضاف ان 'المعلومات التي ينشرها المتطرفون بعيدة عن الواقع. لم تقع حوادث تتعلق بالاسلحة النارية وحرس الحدود لم يفتحوا النار'.



وبشكل منفصل ، قال رئيس قسم المعلومات والتحليل في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة البيلاروسية يوم الأحد إن البلاد ستراجع موقفها الدفاعي لتصنيف المنظمات التي تدعو إلى الحرب في بيلاروسيا كخطر على الأمن القومي.



وقال أرتيوم بوتورين لقناة STV الإخبارية الحكومية إن المسودة تمثل انتقالًا من مفهوم الخطر الأمني ​​كمزيج من العوامل إلى نهج أكثر دقة يشمل 'المنظمات الإرهابية التي تروج للحرب الأهلية في بيلاروسيا' بالإضافة إلى 'الخونة' و 'المخربين'.