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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عالم الزلازل الهولندي يحذر المنطقة العربية من هزة أرضية مدمرة.. ما القصة؟| صور

صدى البلد

منذ تدوينته التي تنبئ فيها بـ زلزال تركيا وسوريا مع مطلع الشهر الجاري قبل وقوعه، وأصبح خبير الزلازل الهولندي فرانك هوجربتس محط اهتمام وانظار العالم، فكانت اخر تدويناته تخص المنطقة العربية.


 

فقد أصبحت تدويناته تتابع عن كثب منذ ذلك الحين، فكان آخر ما نشره عبر حسابه على تويتر هو تحذير يهم المنطقة العربية.


 

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أظهر خبير الزلازل الهولندي في خريطة علامات باللون الأحمر وعلق عليها، قائلًا:"المناطق المحيطة بالصفيحة العربية ذات المخاطر العالية لزلازل أقوى منذ 6 فبراير 2023".


 

وأكد هوجربتس على فكرة انه لا يتنبئ بمواعيد الزلازل على وجه التحديد، قائلا:"هذا مؤشر عام وليس محددا زمنيا".


 

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وقبل عدة أيام انتشر مقطع فيديو لـ عالم الزلازل وهو يحذر العالم من وقوع زلزال مدمر في أول مارس، وأوضح"سيكون الاسبوع الاول منمارس حرجًا".

زلزال الزلازل الهولندي فرانك هوجربتس العربية

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