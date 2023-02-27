قصة مؤثرة.. وفاة سوري عقب وصوله مكة على دراجته الهوائية من ألمانيا

قبل ٧٣ يومًا شق لاجئ سوري بـ ألمانيا طريقه إلى المملكة العربية السعودية قاصدًا بيت الله الحرام بـ مكة المكرمة، وبوصله إلى مبتغاهسقط متوفيًا على مشارف مكة المكرمة.



كان اللاجئ السوري "غازي جاسم شحادة" والبالغ من العمر 53 عاماً، من حمص، قد زحف مهاجرًا إلى هامبورج بـ ألمانيا.





حن قلب غازي لـ زيارة بيت الله الحرام وأخذ يعد نفسه لـ رحلته الطويلة التي قطعها في شهرين ونصف على الطريق، ليوثق أيامه ولحظاتهفي هذه الرحلة المباركة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي " السوشيال ميديا".





وصل وكأن قلبه لم يتحمل الفرحة فعند مشارف مكة المكرمة أدرك الموت غازي حتى زهقت روحه وبدلًا من سجوده وركوعه بـ الكعبة المشرفةصُلي عليه داخل المسجد الحرام ودفن هناك.



