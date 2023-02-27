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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بقوة 5 ريختر.. زلزال جديد يضرب محافظة هامة في تركيا

زلزال تركيا
زلزال تركيا

أفادت مصادر صحفية، اليوم الأثنين، عن وقوع زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر يضرب  ناحية غول باشي بمحافظة أديامان في تركيا.

وفي وقت سابق، أعلن مركز رصد لزلازل الأورومتوسطي، الأحد، وقوع زلزال جديد في مدينة البستان في محافظة كهرمان مرعش بـ تركيا.

وأشار المركز إلي أن قوة الزلزال بلغت 4 درجات علي مقياس ريختر.

وفي وقت سابق من اليوم، حددت السلطات التركية المشتبه بهم من بين مسئولي وموظفي المطورين والمقاولين الذين قد يكونون مسؤولين عن انهيار المباني نتيجة الزلازل، وتم اعتقال 188 منهم.

وحسب وكالة أنباء “الأناضول” التركية، فإنه نظرًا لانهيار العديد من المباني السكنية، فإن لدى السكان والسلطات سببًا للاعتقاد بحدوث أخطاء فادحة أثناء البناء أو إعادة التطوير اللاحقة.

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