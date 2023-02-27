لاب توب بشاشة 17.3 بوصة قابلة للطي من OLED الأول من نوعه في العالم .. تعرف على ASUS Zenbook 17 Fold OLED الموجود الآن في الأسواق

أعلنت شركة ASUS الرائدة فى تصنيع اجهزة الكمبيوتر عن العملاق الجديد لاب توب بشاشة 17.3 بوصة قابلة للطي ليصل الى 12.5 بوصة Zenbook 17 Fold OLED لاول مرة فى السوق المصرى، حيث رأينا جميعًا هواتف محمولة قابلة للطي ، ولكن هل كان جهاز كمبيوتر محمولًا قابل للطي مقاس 17 بوصة، لم يكن كذلك. حتى إصدار ASUS Zenbook 17 Fold OLED الجديد في الأسواق المصرية.

ASUS تكمل الابتكار

لإنشاء هذا الجهاز المستقبلي ، طورت ASUS حلولاً هي الأولى من نوعها في هذا المجال لتحقيق الابتكار في فئة الأجهزة القابلة للطي ، ليس فقط على مستوى الإمكانيات الداخليه القويه و لكن ايضاً مع دعم للذكاء الصناعي لإنشاء لاب توب هو الأول من نوعه في العالم يجمع بين سهولة التنقل و الشاشه الضخمه و الأداء القوي.

ASUS Zenbook 17 Fold OLED الموجود الآن في الأسواق

ويعد ASUS Zenbook 17 Fold OLED استجابة لرغبات المستخدمين لتحقيق التوازن المثالي بين التنقل والإنتاجية في أنماط حياتهم الحديثة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. عمل مهندسي ومصممي ASUS لإنشاء جهاز يوفر كفاءة عالية مع تصميم حديث بسيط. ويلغي الحاجة إلى التنازل عند العمل في بيئات مختلفة - في المكتب ، في المنزل ، أثناء السفر أو الاسترخاء - من خلال المزج الأنيق لحجمين للشاشة وأوضاع استخدام متعددة في جهاز واحد خفيف و رفيع.

الشاشه و الصوت

أن الشاشة من أهم العناصر في الجهاز وبالطبع الشاشة والصوت لا يقهران.يوفر هذا الكمبيوتر المحمول القابل للطي المعتمد من Intel®️ Evo ™️ للمستخدمين حجمين من شاشات OLED في جهاز واحد: شاشة كبيرة تعمل باللمس 4:3 مقاس 17.3 انش بجودة 2.5k قابلة للطي في المنتصف لإنشاء شاشتين مقاس 12.5 بوصة . عند طيها وإغلاقها بالكامل - تم اختبار المفصله لتحمل أكثر من 30000 دورة فتح وإغلاق - عند طيه فهو جهاز صغير الحجم للغاية ومحمول وقوي مقاس 12.5 بوصة أصغر من ورق الطباعة.

وإذا كنت شخصًا يحب المشاهدة أو الاستماع إلى الموسيقى أو القراءة باستخدام الكمبيوتر المحمول أو الجهاز اللوحي ، فهذا الجهاز مثالي لك أيضًا، فإن شاشة اللمس OLED القابلة للطي - التي تتميز بوقت استجابة 0.2 ملي ثانية, تحتوي هذه الشاشة المذهلة المعتمدة من Dolby Vision على نطاق DCI-P3 بنسبة 100٪ للحصول على اعلى دقه ممكنه من الألوان مع اقل ضوء ازرق ضار بالعين و أعلى نسبة وضوح لتتمكن من العمل في أي مكان سواء داخل او خارج المنزل أو في المكتب أو أثناء السفر, بالحديث عن الألوان والضوء الأزرق فإن الشاشة أيضًا معتمدة من PANTONE®️ للتأكد من دقة الألوان ومعتمدة من TÜV Rheinland لتقليل الضوء الأزرق الضار.

لاكمال تجربه الأفلام ومقاطع الفيديو والموسيقى تقدم ASUS الجهاز مع إمكانيات الصوت المحيطي الغامرة لنظام الصوت Dolby Atmos رباعي السماعات المعتمد من Harman Kardon. يضيف Dolby Atmos بعدًا جديدًا للصوت للحصول على تجربة استماع واقعيه جداً. يتم تشغيل مكبرات الصوت بواسطة مضخم صوت ذكي يرفع مستوى الصوت إلى أقصى حد - يصل إلى 3.5 مرة أعلى من مكبر الصوت العادي، مما يضمن صوتًا واضحًا تمامًا للترفيه أو الاتصالات و مكالمات الفيديو اليوميه.

ASUS Zenbook 17 Fold OLED الموجود الآن في الأسواق

أوضاع استخدام الجهاز

للجهاز أوضاع استخدام متعددة : سطح المكتب ، الكمبيوتر المحمول (مع لوحة مفاتيح Bluetooth®️) ، الكمبيوتر المحمول (مع لوحة مفاتيح افتراضية) ، الكمبيوتر اللوحي ، وضع القارئ والوضع الممتد- يتم تمكين كل الاوضاع بسهوله من خلال التصميم القابل للطي لوحة المفاتيح ASUS ErgoSense بالحجم الكامل, يمكن أيضًا تقسيم الشاشة إلى نوافذ متعددة وترتيب المحتويات ، باستخدام ميزة إدارة النوافذ الذكية في ASUS ScreenXpert 3 وتطبيقات Mode Switcher. على الرغم من تعدد استخداماته وحجم شاشته الكبيرة ، يزن الجهاز 1.5 كجم فقط بدون لوحة المفاتيح ، أو 1.8 كجم معها.

أداء لا غبار عليه

ويتم تشغيل ASUS Zenbook 17 Fold OLED المعتمد من Intel Evo للقيام بمهام متعددة بدون مجهود من خلال مكونات عالية الأداء بما في ذلك معالج Intel Core i7-1250U من الجيل الثاني عشر مع 2 من أنوية الأداء و 8 من أنوية الكفاءة بسرعة تصل حتى 4.7 جيجا هيرتز ، وبطاقة رسومات Intel Iris Xe ، وذاكرة وصول عشوائي سعتها 16 جيجابايت بسرعة 5200 ميجا هيرتز و 1 تيرابايت من نوع PCIe SSD. تتميز البطارية التي تدوم طويلاً بقدرة 75 وات في الساعة بميزة USB-C Easy Charge ، بحيث يمكن شحنها بسرعة باستخدام معظم أجهزة الشحن USB-C أو باور بانك ، أو أي شاحن معتمد من Power Delivery ، بما في ذلك الشاحن السريع المرفق بقدرة 65 وات.

ASUS Zenbook 17 Fold OLED الموجود الآن في الأسواق

ميزات الراحة والأمان الذكية

ويأتي ASUS Zenbook 17 Fold OLED مزودًا ببعض من أحدث ميزات الراحة والأمان الذكية لجعل حياة المستخدم أسهل وأكثر أمانًا وإنتاجية. هناك كاميرا عالية الدقة تعمل بالأشعة تحت الحمراء (IR) التي تعمل لتمكين الميزات الجديدة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. على سبيل المثال ، بالإضافة إلى تسجيل الدخول السريع بالوجه ، يمكنه اكتشاف متى يتحرك المستخدم بعيدًا عن الكمبيوتر المحمول. ثم يقوم بتعتيم الشاشة لتوفير عمر البطارية و اغلاق الكمبيوتر المحمول للأمان. عندما يعود المستخدم ، فإنه يضيء الشاشة ويسجل الدخول تلقائيًا عن طريق تسجيل الدخول السريع بالوجه.

يكتشف مستشعر الألوان المدمج مستويات الإضاءة المحيطة ويضبط سطوع الشاشة ودرجة حرارة لونها تلقائيًا لتوفير أفضل صورة.

أخيرًا ، تتميز كاميرا الويب بدقة 5 ميجابكسل بتقنية AI بتقنية ASUS 3D Noise Reduction (3DNR) لمكالمات فيديو فائقة الوضوح. تعمل على زيادة وضوح الصور و إزالة الضوضاء في الوقت الفعلي للتأكد من أن كل شيء يبدو نقيًا أثناء مكالمات الفيديو.

أما عن المخارج و المداخل فيأتي الجهاز بمقبس 3.5 ملم لتوصيل السماعات الخارجية او سماعات الاذن, من السهل توصيل ASUS Zenbook 17 Fold OLED بالأجهزة الخارجية أيضًا. يوجد منفذا USB-C Thunderbolt 4 ، أسرع 8 مرات من USB 3.2 Gen 1 ، مع دعم الشحن السريع أو توصيل الشاشات الخارجية.

تم اختبار ASUS Zenbook 17 Fold OLED ليتوافق مع المعيار العسكري MIL-STD-810H شديد المتطلبات من أجل الاعتمادية والمتانة. تم أيضًا اختبار المفصلة وفقاً لمعايير التعذيب ، حيث خضعت لأكثر من 30000 دورة فتح وإغلاق لضمان أقصى قدر من المتانة لراحة البال الكاملة. إذا قام المستخدم بفتح وإغلاق الكمبيوتر المحمول 20 مرة في اليوم ، فإن هذا يمثل عمرًا حوالي خمس سنوات. تم تصميم المفصلة لتثبيت الشاشة العلوية بقوة في أي زاوية ، مما يجعلها مثالية عند استخدامها كجهاز كمبيوتر محمول بحجم 12.5 بوصة أو للاستخدام بيد واحدة في وضع القارئ.

شهادة ضمان ASUS Zenbook 17 Fold OLED الموجود الآن في الأسواق

الضمان المثالي لمدة عامين من ASUS

وعلى عكس الضمان الذي يتم توفيره بشكل عام والذي يضمن فقط عيوب الصناعة, توفر ASUS ضمان يحمي الجهاز ضد عيوب الاستخدام, يعطي الضمان إمكانية تغيير الأجزاء التالفة مرة كل عام مجاناً على مدار العامين. جهاز ثوري و قوي و مؤمن عليه لا يوجد داعي للقلق

التوافر

يتوفر الجهاز لدي شركه (B tech ) احدى الموزعين المعتمدين لشركة ASUS داخل جمهوريه مصر العربيه و يمكنك الحصول على مزيد من المعلومات و الاسعار واماكن الشراء من خلال الرابط التالي : http://bit.ly/3I3MG92

حول ASUS

ASUS هي شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا توفر الأجهزة والمكونات والحلول الأكثر ابتكارًا وبديهية في العالم لتقديم تجارب مذهلة تعزز حياة الناس في كل مكان. بفضل فريقها المكون من 5000 خبير في البحث والتطوير الداخلي ، تشتهر ASUS عالميًا بإعادة تصور تقنيات اليوم باستمرار للغد ، وتحصل على أكثر من 11 جائزة كل يوم للجودة والابتكار والتصميم ، وتم تصنيفها كواحدة من أكثر الشركات إثارة للإعجاب في العالم من قبل Fortune.

صور وفيديو: http://bitly.ws/AQrH