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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

انتبه.. هؤلاء الأشخاص ممنوعين من تناول السمك الماكريل

صدى البلد

يعد السمك الماكريل هو أفضل انواع الاسماك التي يمكن ان تقدمها لاسرتك لفوائدة الكبيرة علي الجسم ولكن  

 

 هناك بعض الأضرار لسمك الماكريل تركزت اكثر اضرار سمك الماكريل على فئتين :

_ النساء الحوامل
_ النساء المرضعات

فعلى الرغم أن سمك الماكريل هو الأقل تلوثًا بالزئبق من انواع عديدة من الأسماك ، واحتوائه على كميات قليلة منه ، إلا أن تأثير تناول الأسماك المحتوية على كميات من الزئبق وتحويلها في اجسام الاسماك الى زئبق ميثيلي بصفة مستمرة يؤدي إلى تراكمه في الدم مع الوقت وقد يُعبر من المشيمة إلى الجنين مما قد يؤثر على نمو مخه و جهازه العصبي ، وقد يمتد هذا التأثير أيضا على النساء المرضعات مما قد يتسبب في ضرر للأطفال .

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انتبه.. هؤلاء الأشخاص ممنوعين من تناول السمك الماكريل

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